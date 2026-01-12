Hochul presiona a legisladores para prohibir imágenes de IA en campañas políticas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presionará a los legisladores estatales para que aprueben una legislación que prohíba que las campañas políticas usen imágenes creadas con inteligencia artificial (IA), una estrategia que, de acuerdo con ella, puede engañar a los electores.

Hochul manifestó el domingo que su plan incluirá prohibiciones sobre la comunicación consciente de información falsa que pueda disuadir a las personas de votar en las elecciones de noviembre y la producción de deepfakes no consensuados (editar la cara de alguien en el cuerpo de otra persona) de un aspirante opositor.

Se tiene previsto que la gobernadora presente la propuesta en el discurso sobre el Estado del Estado el martes, informó Gothamist.

“Con el auge de la inteligencia artificial y las redes sociales algorítmicas, es más fácil que nunca para los actores maliciosos difundir desinformación en momentos críticos, incluso en aquellos que pueden decidir elecciones“, declaró Hochul en un comunicado.

“Ahora es el momento de actuar y proteger nuestra democracia o arriesgarnos a caer en una pendiente resbaladiza. Somos líderes a nivel nacional en el establecimiento de estándares sólidos y sensatos para el uso de la IA en las elecciones, protegiendo así a los votantes de todo el estado”.

La IA generativa se ha convertido en algo común en la vida social y política. La ley estatal exige que las campañas divulguen cuándo hacen uso de IA durante su ciclo electoral, pero no impide su uso real, de acuerdo con la vocera de la oficina del gobernador, Jen Goodman.

En medio de las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York el año pasado, la campaña del candidato independiente y exgobernador del estado, Andrew Cuomo, usó tecnología para crear un video para redes sociales en el que aparecía el actual alcalde Zohran Mamdani comiendo arroz con las manos y sus hipotéticos partidarios cometiendo crímenes. El video en cuestión fue inmediatamente eliminado.

La oficina de Hochul apuntó a repetidos ejemplos del uso perjudicial de la tecnología en la política. En 2024, Keith Wright, exasambleísta estatal de Harlem, se vio envuelto en una controversia cuando unos estafadores produjeron una grabación de su voz con IA, donde decía improperios en contra de un colega.

Asimismo, la oficina señaló que el problema existe en todo Estados Unidos. En New Hampshire, los electores recibieron llamadas de una voz generada con IA que les advertía que no votaran en las elecciones primarias de 2021. Algo similar se ejecutó en Nueva York en 2020, cuando miles de neoyorquinos recibieron llamadas de una voz automatizada que aseguraba falsamente que sus votos por correo serían enviados a la policía.

Sigue leyendo:

•La IA apuesta por Nueva York y abre 230 nuevos puestos de trabajo

•Familias engañadas: cómo estafadores usan historias de niños con cáncer para robar fondos

•Video: ICE publica video con IA en el que aparece Santa Claus arrestando a migrantes