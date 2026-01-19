Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 19 de enero de 2026

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 19 de enero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 19 de enero

Los números ganadores son: 05 11 12 17 23 28 33 34 44 48 55 59 61 63 64 66 68 72 78 80

Números ganadores de Numbers del lunes 19 de enero

Combinación mediodía: 07 06 09

Combinación noche: 04 04 00

Números ganadores de Win 4 del lunes 19 de enero

Combinación mediodía: 03 09 07 01

Combinación noche: 01 09 05 09

Números ganadores de Take 5 del lunes 19 de enero

Combinación mediodía: 01 04 24 25 28

Combinación noche: 02 25 28 33 39

Números ganadores de Cash4Life del lunes 19 de enero

Los números ganadores son: 08 28 31 44 51

Consejos para mejorar tus oportunidades de ganar la lotería

Ya se sabe que la lotería es un juego de azar y suerte, si bien hay algunas tácticas para aumentar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, es importante buscar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Algunos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser de ayuda al seleccionar los números que vas a jugar.

Seguidamente, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores aumentan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se aconseja contar con un presupuesto y apegarse a él. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría provocar problemas económicos.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, es necesario completar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar varían según el juego, pero en términos generales, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

