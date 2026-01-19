Rodner Figueroa habla de la condición que tiene para regresar a la TV

El presentador de TV, Rodner Figueroa, dijo que sí le gustaría regresar a la TV, pero con contenido de calidad, pues considera que ya ha pasado por varias etapas en su carrera.

El venezolano, quien formó parte en el pasado de exitosos shows como El Gordo y la Flaca o Al Rojo Vivo, dijo en una entrevista exclusiva con People en Español: “La televisión siempre es y será mi primer gran amor, fue lo que estudié en la universidad, fue lo que toda la vida quise hacer y le tengo un enorme respeto y admiración a la televisión”.

Sin embargo, reconoció que si vuelve a la pantalla chica quiere hacerlo con un formato como el de su podcast Cara a Cara con Rodner.

“Pero me gustaría regresar únicamente si fuera con el entendimiento de que mi contenido tiene que tener un propósito y un impacto positivo en la comunidad, que lo que vaya a hacer en la televisión sea una herramienta de ayuda y de apoyo para aquellas personas que vayan a ver lo que vaya a hacer. Entonces en este caso regresaría a la televisión si fuera precisamente haciendo ‘Cara a cara con Rodner’, en un formato largo, en un formato donde podemos dar ayuda a todas aquellas personas que ven el contenido”, afirmó.

Con su podcast, el periodista ha encontrado un espacio para conocer la vida de los famosos, pero además hablar frontalmente de problemas que se viven en la industria del entretenimiento.

En marzo, este espacio cumplirá tres años, un tiempo en el que ha entrevistado a figuras como Elizabeth Gutiérrez, Carolina Sandoval, Raúl González, Boris Izaguirre, Raúl de Molina, Ismael Cala, entre otros.

Sobre un próximo regreso a la TV por parte de Rodner Figueroa se ha hablado de la posibilidad de que esté en La Casa de los Famosos 6. Sin embargo, en septiembre decía que todavía no lo habían convencido. “El podcast yo lo puedo dejar adelantado y pudiera darme el lujo hoy por hoy. Voy a tener una conversación con una persona que está dispuesta a convencerme, pero vamos a ver”, afirmó.

Sigue leyendo:

· Representante de Ricky Martin responde a Rodner Figueroa sobre la sexualidad del cantante

· Rodner Figueroa revela las razones detrás de su decisión de no tener hijos

· Rodner Figueroa expone la cruda realidad detrás de los brillos de la TV