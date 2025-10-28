Rodner Figueroa contó la cifra que ganaba en Univision, pero no era “feliz”

Rodner Figueroa volvió a hablar sobre su salida de Univision y hasta la fecha reconoce que ha sido una de las mejores cosas que ha podido atravesar, aunque mantiene su postura de que Dios intercedió en esa decisión para hacer otros planes en su vida. Todo lo comenzó a ver positivo y se dio cuenta de lo que es capaz.

“Yo no me salí de Univision, a mi Dios me sacó de Univision. El otro día me escribe alguien por las redes y me dice: ‘Te costó caro ese comentario de la Primera Dama’. Y yo le respondí: ‘Sí, pero es que el dinero no lo es todo en la vida’. Lo que yo gané a raíz de ese comentario a nivel humano fue todo hacía positivo”, reveló en “Conversaciones en las Alturas”.

El conductor de origen venezolano expresó la elevada cifra de dinero que le pagaban cuando trabajó en Univision, pero aun cuando era mucho dinero no se sentía pleno. En esa etapa de su vida tenía varios acuerdos firmados por todo lo que había logrado en su carrera profesional.

“En ese momento a mí me pagaban medio millón de dólares en la cadena por mi trabajo, tenía contratos de $200,000 por ser imagen de una marca, me pagaban $100,000 por ser ‘spot person’ de otra. En fin, yo ganaba casi un millón de dólares al año”, mencionó.

Para Rodner no era suficiente todo el dinero que ganaba, y no por el aspecto económico, sino porque no se sentía a gusto, por más que en su cuenta bancaria la cantidad de ceros fuesen muchos. Aunque dijo que, pese a esa situación, igual estaba conforme con todo lo que pudo crecer a nivel profesional, pero aun así no se sentía satisfecho.

“Pero eso no me hacía feliz. Yo era infeliz, y no es porque sea malagradecido, estoy agradecidísimo con todo lo que las empresas y el universo me daban en ese momento, pero entendí que el dinero no llenaba mi corazón ni mi espíritu”, contó en el pódcast.

