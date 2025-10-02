Rodner Figueroa revela las razones detrás de su decisión de no tener hijos

Rodner Figueroa estuvo como invitado en el pódcast “En Positivo” de Lourdes Del Río y la periodista quiso conocer su posición sobre la paternidad y la posibilidad de tener hijos, dado que tiene una relación sentimental de 13 años con Ernesto Mathies. Sin embargo, nunca lo ha tenido contemplado y es una conversación que tuvo con su pareja hace mucho tiempo.

“No, lo conversamos hace muchos años. Lo platicamos y los dos entendimos que no era para nosotros. Cada quien con sus razones y sus motivos, pero yo no. Y creo que tomé la decisión correcta. Yo hubiera sido de esos papás helicópteros que no hubiera tenido paz. Me quedaré eternamente con la curiosidad de cómo hubiera sido una personita que hubiera salido de mi genética”, explicó durante la conversación.

Para el empresario venezolano, el hecho de tener hijos no es algo que lo ilusione; todo lo contrario, porque le tiene temor, aunque aclaró que es una de las pocas cosas a las que le tiene miedo. La razón es que nunca se sabe qué esperar en ese rol de padre y que es un vínculo que se va a tener para siempre y al que se le debe entregar amor sin importar las circunstancias.

“Es un proyecto al que le tengo muchísimo miedo, es de las pocas cosas a las que le tengo miedo en la vida porque los hijos son como una ruleta rusa, son para siempre. No debe haber nada más terrible que tu hijo no te caiga bien. Lo vas a amar incondicionalmente, pero que un hijo tuyo no te caiga bien debe ser muy complicado”, le explicó a Lourdes.

Figueroa, antes de terminar la conversación, mencionó que sus padres se divorciaron cuando él tan solo tenía 2 años, lo que viene siendo otra razón para no querer tener hijos, ya que siempre son los que enfrentan los problemas de los adultos, dado que esa situación se registró por la gran cantidad de infidelidades que su progenitor cometió.

“Las infidelidades de mi papá mi mamá no las toleró. Mi mamá fue una mujer muy aguerrida y muy valiente en enfrentar un divorcio y preferir quedarse sola versus tolerar. Me dio tanto amor y tanta seguridad en mí mismo”, expresó sobre su experiencia.

