Representante de Ricky Martin responde a Rodner Figueroa sobre la sexualidad del cantante

Ismael Cala y Rodner Figueroa sostuvieron una conversación en el pódcast “The Abundance Revolution” y uno de los principales temas que abordaron fue la sexualidad. Uno de los ejemplos que citaron, más allá del venezolano, fue el del cantante Ricky Martin, cuando hizo público que es homosexual. Sin embargo, la representante Rondine Alcalá del cantante rechazó dichas declaraciones.

“Queridos, en lo que respecta al gran Ricky Martin, él nunca negó su orientación cuando Barbara Walters le preguntó; simplemente dijo ‘I don’t feel like it’. Tampoco ha perdido público: al contrario, hoy lo admiran aún más por su valentía y, sobre todo, por su autenticidad. Ha sido, y sigue siendo, un ejemplo para muchísimas personas”, escribió en Instagram.

Alcalá también aprovechó para mencionar que no considera profesional que hayan hecho declaraciones acerca del cantante sin siquiera verificar la información que estaban mencionando en la grabación del pódcast. Por lo cual, espera que sea corregida, dado que a raíz de no cerrarse con sus fanáticos, fue todo lo contrario; en vez de alejarse de él, llegó a recibir mucho más apoyo del que ya tenía. Por lo cual agregó que si desean saber algo más, se pongan en comunicación con ella.

“Profesionales como ustedes tienen la responsabilidad de hablar con hechos. La historia verdadera está ahí; solo hacía falta indagar un poco más. Ojalá puedan rectificar esta información, porque el público se lo merece. Cualquier pregunta saben dónde contactarme”, escribió.

Figueroa habló desde su experiencia en la pantalla chica y en ese momento fue cuando nombró al cantante, poniendo un ejemplo como lo es su caso, dado que él es homosexual: “Yo tenía una productora que me decía: ‘no vayas a decir en la televisión que eres gay’. Me decía: ‘Eso es como el caso Ricky Martin, porque Ricky Martin era un ídolo de multitudes; cuando dijo que era gay, perdió la mitad de sus fans'”.

Por ello, Ismael aprovechó para agregar más sobre Martin y aquella interrogante sobre su vida sexual: “Hay que recordar que dijo que no era gay cuando Barbara Walters le preguntó, lo cual para mí fue una pregunta invasiva, inoportuna, agresiva y desagradable. Él dijo que no en ese momento porque creo que él también fue víctima de eso, qué managers y gente a su alrededor le dijeron que arruinarías tu carrera”.

