Cómo pagar $10,000 de deuda en un año

Reducir de forma drástica una deuda puede parecer imposible, pero con un plan claro y disciplina financiera, liquidar $10,000 en solo 12 meses es un objetivo alcanzable para muchas personas.

Pagar una deuda de $10,000 en un año requiere estrategia, constancia y decisiones conscientes.

Ya sea que se trate de tarjetas de crédito o préstamos estudiantiles, el primer paso es dejar de verlo como un monto abrumador y dividirlo en metas manejables.

Divide la meta en pagos mensuales

Para eliminar $10,000 en 12 meses, se necesita destinar $833 al mes.

Sin embargo, este cálculo no incluye los intereses. Por ejemplo, con una deuda de tarjeta de crédito de $10,000 a una tasa del 16% anual, el pago mensual necesario sube a aproximadamente $907 para liquidarla en un año.

Aun así, hacerlo permitiría ahorrar más de $4,000 en intereses frente a un pago mínimo tradicional.

Elige una estrategia de pago

Si solo tienes una deuda, el proceso es sencillo: automatiza los pagos y mantén la constancia. Pero si tienes varios créditos, existen dos métodos populares:

-Método bola de nieve: se pagan primero las deudas más pequeñas, mientras se cubren los mínimos del resto. Al liquidar una, el dinero liberado se destina a la siguiente. La ventaja es el impacto psicológico de ver resultados rápidos.

-Método avalancha: prioriza las deudas con mayor tasa de interés. Es la opción más barata a largo plazo, aunque puede tardar más en ofrecer una ‘victoria’ visible.

No existe una estrategia correcta universal. La mejor es la que puedas sostener en el tiempo.

Ajusta tu presupuesto

Revisar en qué se va el dinero es clave. Muchas personas descubren gastos innecesarios al analizar sus estados de cuenta. Pequeños recortes -suscripciones, comidas fuera de casa o compras impulsivas- pueden liberar cientos de dólares al mes que pueden destinarse a la deuda.

Aumenta tus ingresos si es necesario

Cuando recortar gastos no es suficiente, generar ingresos adicionales puede marcar la diferencia. Horas extra, trabajos temporales o actividades paralelas pueden ayudar a cubrir la meta mensual.

Algunas personas logran sumar $1,000 o $2,000 extra al mes vendiendo artículos, ofreciendo servicios o emprendiendo pequeños negocios en línea.

Da seguimiento y celebra avances

Pagar $10,000 en un año exige esfuerzo y constancia. Llevar un registro de los pagos y celebrar cada deuda eliminada ayuda a mantener la motivación.

Reconocer los avances, aunque sean pequeños, es clave para no abandonar el plan.

