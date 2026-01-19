Herencias récord en EE.UU.: qué sectores ganan y cómo pueden potenciar tus finanzas

Estados Unidos se prepara para la mayor transferencia de riqueza intergeneracional de todos los tiempos, una redistribución de activos que puede transformar mercados, inversiones, precios de vivienda y la estabilidad financiera de millones de familias en el país.

¿Qué es el gran cambio de riqueza y por qué está ocurriendo?

En las próximas décadas, se espera que los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1964) pasen una enorme cantidad de riqueza a sus herederos —Gen X, millennials y Gen Z— a medida que envejecen y transfieren activos como casas, acciones y cuentas de jubilación. Se estima que esta transferencia podría alcanzar aproximadamente 84 billones de dólares en Estados Unidos hacia 2045, lo que representa la mayor redistribución de recursos de este tipo en la historia moderna.

Este movimiento no es solo un cambio demográfico: es un cambio estructural en quién controla los recursos financieros y cómo se distribuyen dentro de la economía del país.

¿Cómo puede afectar esta transferencia a tus finanzas personales?

Herencias y planificación familiar

Para muchas familias, recibir una herencia puede significar un impulso financiero significativo. Pero este traspaso requiere planificación fiscal y legal cuidadosa —como la utilización de fideicomisos, estrategias de regalo anual o comprensión de las reglas del impuesto a la herencia— para minimizar cargas impositivas y maximizar el valor recibido.

Desde el punto de vista del lector promedio, esto puede traducirse en:

Mayor liquidez disponible para salir de deudas o invertir.

o invertir. Oportunidad de mejorar el historial creditici o o financiar proyectos personales.

o o financiar proyectos personales. Necesidad de asesoría financiera para manejar correctamente los activos heredados.

¿En qué sectores económicos puede tener impacto esta transferencia?

Mercado inmobiliario

A medida que se transfieren activos, muchas propiedades de generaciones mayores pueden entrar al mercado. Esto puede aumentar la oferta de vivienda disponible, lo que, en conjunto con una demanda sostenida, podría ayudar a moderar los precios en regiones con escasez.

Además, los herederos podrían optar por conservar propiedades como inversiones o venderlas, impulsando actividad en compra-venta y renovaciones, con efectos en empleo y construcción.

Mercados financieros y consumo

Los nuevos propietarios de activos —especialmente acciones y fondos— pueden optar por invertir, gastar o reconfigurar sus portafolios, afectando:

la demanda de acciones y bonos,

el comportamiento del mercado de consumo,

la confianza del consumidor y del inversor.

Millennials y Gen Z, tradicionalmente más activos en inversiones sostenibles o tecnológicas, podrían reorientar grandes cantidades de capital hacia sectores emergentes o estrategias de largo plazo.

Planificación de retiro y servicios financieros

A medida que los boomers transfieren riqueza, también aumenta la demanda de servicios de planificación financiera, seguros y gestión patrimonial. El sector financiero se ajustará para ofrecer productos que respondan a necesidades de herederos y generadores de riqueza.

¿Quiénes son los principales ganadores y perdedores?

Ganadores potenciales

Millennials y Gen X , que recibirán la mayoría de esta riqueza, con posibles mejoras en su seguridad financiera.

, que recibirán la mayoría de esta riqueza, con posibles mejoras en su seguridad financiera. Mercado de consumo , si parte de los activos heredados se destinan a clases, viajes o bienes durables.

, si parte de los activos heredados se destinan a clases, viajes o bienes durables. Sectores como servicios financieros, inversiones y construcción inmobiliaria, por mayor demanda de asesoría, activos y transacciones.

Perdedores potenciales

Personas sin lazos familiares o herederos , que podrían no beneficiarse directamente de estas transferencias.

, que podrían no beneficiarse directamente de estas transferencias. Quienes no planifican adecuadamente fiscalmente , enfrentando cargas de impuestos o decisiones de inversión pobres.

, enfrentando cargas de impuestos o decisiones de inversión pobres. La persistencia de la desigualdad de riqueza, ya que la mayor parte de los activos provendrá de solo una fracción de hogares extremadamente ricos, lo que puede favorecer la concentración de recursos en aquellos con acceso previo a capital.

¿Cuándo se espera que ocurra este cambio y qué significa para el país?

Este proceso no será inmediato, sino gradual durante las próximas décadas. Los expertos señalan que la mayor parte de esta transferencia sucederá entre 2025 y 2045, con picos a medida que la generación del baby boom envejece y cede sus activos.

Más que un simple traspaso de dinero, este fenómeno podría redefinir:

las estructuras familiares de riqueza ,

, las decisiones de inversión a largo plazo,

el comportamiento del mercado inmobiliario,

la manera en que se diseñan productos financieros y servicios de retiro.

Preguntas clave sobre el gran cambio de riqueza

¿Qué es el “Great Wealth Transfer”?

Es la mayor transferencia de riqueza intergeneracional en la historia de EE.UU., con billones de dólares pasando de boomers a generaciones más jóvenes.

¿Quiénes recibirán la mayor parte de esa riqueza?

Millennials y miembros de la Generación X recibirán una gran parte de los activos heredados.

¿Cómo puede afectar a los precios de la vivienda?

Podría aumentar la oferta disponible y moderar precios en ciertas regiones, además de impulsar transacciones inmobiliarias.

¿Qué sectores pueden beneficiarse más?

Servicios financieros, gestión patrimonial, construcción inmobiliaria y mercados de inversión.

Un cambio de riqueza con efectos económicos reales

El mayor cambio de riqueza de la historia no solo es un tema para libros de texto, sino una realidad económica con impactos tangibles en la forma en que los estadounidenses planifican su futuro, administran inversiones y acceden a activos como viviendas.

A medida que estos activos pasen de una generación a otra, los efectos se sentirán en mercados clave, decisiones de gasto, inversión y en las dinámicas del consumo y la oferta inmobiliaria.

Entender este fenómeno puede ayudar a individuos y familias a prepararse mejor para un futuro financiero que, aunque incierto, está lleno de oportunidades si se aborda con planificación y conocimiento.

