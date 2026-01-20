Cristiano Ronaldo gana juicio a Juventus por más de $10 millones de dólares

Cristiano Ronaldo le ganó el juicio a la Juventus y se quedará con los $10 millones de dólares que el club italiano pagó en adelanto durante la pandemia.

La Juve recurrió al Juzgado Laboral de Turín para no tener que pagar los $10 millones de dólares, como el salario acordado durante su temporada en Italia.

El portugués regresó a Manchester United en agosto de 2021 y no cobró ese número en un principio.

Aunque el tribunal falló a favor de Cristiano Ronaldo y ratificó la decisión que tomó en 2024 cuando la Justicia también falló a favor del futbolista portugués.

Además, el equipo bianconero tendrá que pagar un monto extra por costos legales del proceso. Aún así, el club italiano tendrá una instancia más de apelación.

El acuerdo entre Cristiano Ronaldo y la Juventus era por $20 millones de dólares, el Tribunal de Arbitraje de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) redujo dicho contrato a la mitad.

¿Cuál fue el acuerdo entre la Juventus y Cristiano Ronaldo?

El club turinés y Ronaldo tuvieron un acuerdo con una “carta secreta” que exponía el acuerdo de $23.2 millones de dólares, el monto correspondiente a cuatro meses de salario.

Pero debido al conflicto de la pandemia, Juventus acordó una reducción de salario debido a la situación económica.

Aun así, el Juzgado determinó que el acuerdo no era una reducción del salario, sino de un aplazamiento de tres meses, de los cuatros acordados.

Con Juventus, Cristiano jugó un total de 134 partidos entre 2018 y 2021, en los que convirtió 101 goles. Allí ganó la Serie A en sus primeras dos temporadas y la Coppa Italia en la última.

Durante la última temporada, Ronaldo anotó 29 goles y dio 3 asistencias en 33 partidos disputados en la Serie A.

