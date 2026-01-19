Exdefensor ruso reveló que el FC Barcelona no lo fichó por “feo”

Una anécdota insólita sobre Viktor Onopko ha salido a la luz tres décadas después de su llegada al fútbol español. El ex defensor ruso, quien dejó su huella tanto en el Real Oviedo como en el Rayo Vallecano, recordó un episodio singular que involucra al FC Barcelona.

En una entrevista para el canal de YouTube El Bigote de Abadía relató el motivo por el cual no se concretó su llegada a uno de los clubes más emblemáticos de España: “Hace poco me enteré de que el Barcelona quería ficharme. Pero (Johan) Cruyff o alguno de sus ayudantes dijeron que era feo, y por eso no me ficharon”, expresó el exjugador.

La historia del frustrado traspaso de Onopko al Barcelona, no solo sorprendió por el motivo, sino también por el contexto en el que se produjo. El ex defensor explicó en la charla que la oportunidad de sumarse al conjunto Culé coincidió con un momento clave de su trayectoria: se encontraba en su mejor nivel futbolístico y la negativa del club se debió a su aspecto físico.

Jugó en España

El ex futbolista ruso llegó a España en enero de 1996, cuando el Oviedo decidió apostar por él tras su paso por el Spartak de Moscú. Durante su etapa en el club asturiano, Onopko marcó siete goles y se mantuvo seis temporadas en la plantilla antes de fichar con el Rayo Vallecano.

Aunque Viktor Onopko no llegó a vestir la camiseta del Barcelona, sí pudo enfrentar al equipo catalán en varias ocasiones. Uno de esos encuentros quedó grabado en su memoria como uno de los recuerdos más valiosos: el triunfo del Real Oviedo en el Camp Nou el 27 de mayo de 2001. En aquella jornada, el conjunto asturiano estaba dirigido por Radomir Antic.

Onopko reveló en El Bigote de Abadía un detalle sobre ese partido: el entrenador serbio prometió una recompensa especial si conseguían la victoria. “Aquel día ‘Rado’ nos pagó la prima por ganar de su propio bolsillo. Dijo antes del partido que lo iba a hacer y cumplió”, relató el ex defensor sobre el gesto que tuvo el técnico.

También admitió en la charla que estuvo cerca de sumarse al Atlético de Madrid, aunque finalmente esa opción tampoco prosperó. A pesar de que Viktor Onopko compartió una etapa con Radomir Antic en el Real Oviedo, estuvieron a punto de reencontrarse en el Colchonero.

Seguir leyendo:

Jürgen Klopp responde a los rumores que lo vinculan al Real Madrid: “Estoy bien donde estoy”

Padre de jugador del Getafe se encuentra entre los desaparecidos del accidente en Adamuz, España

Edwin Cardona directo al Puskas: El futbolista colombiano marcó un golazo desde antes de media cancha [Video]