Ciudadano denuncia que ICE lo sacó a la fuerza de su casa en ropa interior en Minnesota

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de St. Paul causó controversia tras la detención de ChongLy “Scott” Thao, un ciudadano estadounidense arrestado en su domicilio sin orden judicial. El incidente fue registrado en video y difundido por familiares del afectado.

El pasado domingo por la tarde, agentes enmascarados irrumpieron en la vivienda de Thao tras derribar la puerta de entrada. Según el testimonio de la víctima, los oficiales no presentaron documentación legal antes de entrar.

“Estaba temblando”, relató Thao a Associated Press. “No mostraron ninguna orden judicial; simplemente derribaron la puerta”, añadió.

Sacado en ropa interior por parte de ICE

Durante la intervención, Thao fue esposado y sacado a la calle en ropa interior y sandalias, a pesar de las temperaturas gélidas. A pesar de que el detenido solicitó mostrar su identificación de ciudadano, los agentes rechazaron verla en ese momento. Tras ser trasladado a un lugar remoto para ser fotografiado, los oficiales confirmaron su estatus legal y lo devolvieron a su hogar dos horas después.

La alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, emitió un comunicado oficial criticando el proceder de las fuerzas federales. “El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no está haciendo lo que dice”, afirmó Her.

La funcionaria señaló que las acciones del organismo no se centran en objetivos específicos de alta peligrosidad: “No persiguen a criminales empedernidos. Persiguen a cualquiera que se les cruce en el camino. Es inaceptable y antiestadounidense”.

Justificación del DHS

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la intervención calificándola como una “operación dirigida”. Según el organismo, “el ciudadano estadounidense convive con estos dos delincuentes sexuales convictos en el lugar del operativo”.

La agencia sostuvo que Thao coincidía con la descripción de los objetivos y que “el individuo se negó a que le tomaran las huellas dactilares ni la identificación facial”.

Sin embargo, la familia de Thao desmintió estas afirmaciones, y aseguraron que en la vivienda solo residen Thao, su hijo, su nuera y su nieto. Verificaciones en el registro de delincuentes sexuales de Minnesota indican que ninguna persona con esos antecedentes habita en dicha propiedad.

