David Beckham rompe el silencio luego de las declaraciones de su hijo Brooklyn

David Beckham rompió el silencio y sostuvo que sus hijos tienen la libertad de equivocarse, incluso cuando lo hacen en redes sociales, esto luego de que Brooklyn lo señalara públicamente a él y a su esposa, Victoria, de sabotear su matrimonio y de difundir falsedades sobre su vida personal.

El exfutbolista británico, de 50 años, se refirió al tema durante una entrevista en el programa financiero Squawk Box de CNBC, donde habló sobre la influencia que tienen las plataformas digitales en la salud mental y recalcó la necesidad de un uso consciente y responsable.

“Siempre he hablado de las redes sociales y de su poder, para bien y para mal”, expresó Beckham. “Lo negativo que hemos comentado sobre el acceso que tienen hoy los niños puede ser peligroso. Pero lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que utilizarlas con buenas intenciones“.

Beckham señaló que, en lo personal, ha intentado aprovechar su presencia en línea para promover iniciativas de impacto social, como su trabajo con UNICEF, y que ha buscado inculcar ese enfoque a sus hijos: Brooklyn (26), Romeo (23), Cruz (20) y Harper (14), nacidos de su matrimonio con la ex Spice Girl.

“He intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos”, agregó. “Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. A veces hay que dejarles cometer también esos errores“.

Las palabras de David llegan apenas un día después de que Brooklyn compartiera varios mensajes en redes sociales en los que acusó a sus padres de intentar de manera “incesante” sabotear su relación con su esposa, Nicola Peltz, y de anteponer la exposición mediática y los acuerdos comerciales a su bienestar emocional.

En esas publicaciones, Brooklyn aseguró que David y Victoria habrían difundido “innumerables mentiras” sobre su matrimonio, que intentaron presionarlo para que cediera los derechos de su nombre antes de la boda y que Victoria habría acaparado un momento significativo durante el baile nupcial, celebrado en abril de 2022 en Palm Beach.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado“, escribió Brooklyn. “Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad“.

El hijo mayor del matrimonio afirmó que sus declaraciones buscan protegerse de lo que describió como ataques continuos por parte de sus padres, con quienes aseguró no haber tenido contacto desde hace varios meses.

“Me estoy defendiendo por primera vez en mi vida. Mi familia valora la promoción y el apoyo público por encima de todo“, añadió. “Pero mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado“.

