El miedo, la economía y el quiebre del voto latino marcan el primer año de Trump

El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca ha reconfigurado la relación entre su gobierno y las comunidades latinas, que hoy describen un escenario dominado por el temor a las deportaciones y el desgaste provocado por el alto costo de vida, según organizaciones civiles hispanas.

A un año de iniciado su segundo mandato, el respaldo latino que fue clave para su victoria muestra un deterioro acelerado. De acuerdo con datos citados por UnidosUS, el nivel de desaprobación entre los hispanos asciende al 64 %, impulsado por la percepción de inseguridad, la presión económica y el endurecimiento del control migratorio.

Las preocupaciones no se limitan al ámbito migratorio. Dirigentes comunitarios advierten que amplios sectores sienten que sus derechos civiles y libertades se encuentran bajo amenaza, una sensación que —según sostienen— se ha extendido incluso entre ciudadanos estadounidenses de origen latino.

Ese giro contrasta con el apoyo que Trump logró en las elecciones de noviembre de 2024, cuando obtuvo el 48 % del voto hispano, el porcentaje más alto alcanzado por un candidato republicano en décadas, frente al 51 % que respaldó a Kamala Harris, según el Pew Research Center.

Organizaciones como Latino Victory Fund atribuyen la caída de popularidad a la falta de avances frente al encarecimiento de la vida cotidiana. Para su presidenta, Katharine Pichardo, la administración ha concentrado su agenda en asuntos que no responden a las prioridades económicas de las familias.

“En lugar de enfocarse en reducir el costo de vida, está enfocada en las prioridades equivocadas”, afirmó.

Intimidación creciente

Desde Voto Latino, el diagnóstico apunta a un clima de intimidación creciente. La organización sostiene que el aumento del despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), junto con la presencia de la Guardia Nacional en zonas urbanas, ha generado una sensación de “militarización” que impacta de forma directa a comunidades mixtas, incluso aquellas con estatus legal.

El grupo también cuestionó deportaciones que, a su juicio, vulneran el debido proceso, entre ellas la del salvadoreño Kilmar Abrego García, citada como ejemplo del enfoque adoptado por la administración.

Las cifras reflejan la magnitud del giro migratorio. En solo un año, el gobierno ha ejecutado más de 500 acciones en esta materia, que derivaron en 622,000 deportaciones, superando el total registrado durante toda la primera presidencia de Trump, entre 2017 y 2021, según el Migration Policy Institute (MPI).

El mismo organismo señala que ICE mantiene un promedio de 1,200 aprehensiones diarias y ha detenido a cerca de 595,000 personas desde enero de 2025 hasta mediados de diciembre, un ritmo sin precedentes desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional.

Para las organizaciones hispanas, estos datos explican por qué el entusiasmo electoral de 2024 se ha transformado, en apenas un año, en desconfianza, temor y una ruptura creciente entre el gobierno y uno de los grupos demográficos más decisivos del país.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Muerte de migrante bajo custodia de ICE en Texas podría ser homicidio, según forense

• Un año del regreso de Trump: Los 10 momentos que han marcado su gobierno

• Identifican al migrante acusado de chocar contra vehículos de ICE en Texas