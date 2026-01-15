Identifican al migrante acusado de chocar contra vehículos de ICE en Texas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a Robyn Argote Brooks, un inmigrante indocumentado de Cuba, luego de que presuntamente utilizara su vehículo como arma contra agentes federales, embistiendo dos vehículos de ICE el 13 de enero, informó el DHS.

Según el comunicado, los agentes realizaban una parada selectiva para arrestar a Brooks cuando esta persona se negó a salir del vehículo y retrocedió a toda velocidad, casi atropellando a un agente antes de chocar contra los automóviles oficiales.

“Uno de nuestros oficiales resultó herido en este ataque con vehículo y oramos por él, su salud y su familia”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

Brooks ingresó a Estados Unidos en 2024 a través de la aplicación CBP One, diseñada por la administración Biden, que permitió la entrada de más de un millón de extranjeros sin antecedentes penales, según el DHS.

La agencia EFE revisó registros judiciales y no encontró antecedentes penales previos para Brooks en el estado de Texas.

Actualmente se encuentra bajo custodia de ICE mientras enfrenta cargos.

Ataques a agentes de ICE

La subsecretaria McLaughlin señaló que los ataques contra agentes han aumentado drásticamente: “Nuestros oficiales de ICE se enfrentan a un aumento del 3200 % en los ataques con vehículos y de más del 1300 % en las agresiones. La secretaria Noem ha sido clara: cualquiera que ataque a las fuerzas del orden será procesado con todo el rigor de la ley”.

Del 21 de enero de 2025 al 7 de enero de 2026, agentes del ICE sufrieron 66 ataques con vehículos, frente a solo dos en el mismo período del año anterior, un incremento que el DHS atribuye al ambiente de resistencia fomentado por políticos santuario, según el comunicado.

Sigue leyendo: