Muerte de migrante bajo custodia de ICE en Texas podría ser homicidio, según forense

Un informe preliminar del médico forense sugiere que la muerte de Geraldo Lunas Campos, un inmigrante cubano de 55 años, ocurrida el 3 de enero en un centro de detención de El Paso bajo custodia de ICE, podría clasificarse como homicidio, según una investigación del Washington Post.

El fallecimiento de Lunas, según el Post, se produjo tras un altercado con personal de ICE, y la causa preliminar indica asfixia por presión en cuello y pecho.

Lunas Campos murió luego de ser ubicado en una unidad segregada del Campamento East Montana por comportamientos disruptivos mientras esperaba sus medicamentos. Testigos afirmaron al medio que el detenido fue sometido físicamente por al menos cinco agentes, y que repetidamente expresó: “No puedo respirar”, antes de perder la vida.

Un empleado del médico forense informó a la hija de Lunas Campos que, a la espera de resultados toxicológicos, la oficina considera que la causa de muerte se registrará como homicidio.

La medida sería un hecho sin precedentes en el centro de detención, donde migrantes han denunciado abusos y condiciones deficientes.

La versión de ICE

ICE, que inicialmente solo informó que el personal observó al hombre en estado de angustia, no ha confirmado detalles sobre la causa de la muerte. Tampoco ha comentado el Departamento de Seguridad Nacional.

El fallecido tenía antecedentes penales, incluyendo agresión con agravantes y abuso sexual en primer grado, según registros judiciales revisados por el Post. ICE lo había arrestado en julio y trasladado al centro de detención tras un operativo planificado.

Santos Jesús Flores, quien también estaba detenido en el lugar, declaró al medio que presenció el forcejeo y la asfixia de Lunas Campos, mientras que Jeanette Pagan López, madre de dos hijos del fallecido, confirmó que el FBI investiga el caso.

“Sé que es un homicidio”, dijo López al Post. “Quienes lo lastimaron físicamente deben rendir cuentas”.

Expertos forenses destacaron al medio que una clasificación de homicidio indica que otra persona contribuyó directamente a la muerte, sin implicar necesariamente intención de matar.

Sigue leyendo: