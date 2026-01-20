Jimmy Butler se rompe el ligamento y dice adiós a la temporada con los Warriors

Jimmy Butler, estrella de los Golden State Warriors, dice adiós a la temporada de la NBA tras romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Butler se lesionó durante el tercer cuarto en el partido entre Warriors vs. Miami Heat. Al saltar contra Davion Mitchell, su rodilla quedó hiperextendida y se tiró a la duela con claras muestras de dolor.

“Todos estamos realmente preocupados, pero sabremos más después de la resonancia magnética”, dijo Kerr, mucho antes de que se conocieran los resultados. “Todos están abatidos por la lesión, esperando escuchar las noticias”.

“Es algo que no habías visto antes, usualmente esperas que se levante e incluso si no puede terminar el juego, simplemente salga de la línea lateral”, dijo su compañero Stephen Curry. “Nada más le dije que se tomara su tiempo y averiguara qué necesitaba en ese momento. Es algo gracioso que todavía estaba haciendo bromas mientras estaba en el suelo, al más puro estilo de Jimmy”.

MALÍSIMAS NOTICIAS🚨⚠️



Jimmy Butler se ha roto el ligamento cruzado anterior y se perderá todo lo que resta de temporada



(via @ShamsCharania)pic.twitter.com/E5kErEk3id — NBA – Jordi de Mas (@demas6Basket) January 20, 2026

Jimmy Butler será una baja delicada para Warriors

El escolta de 36 años será una baja delicada para un equipo que está en la pelea por meterse en los puestos de clasificación en la Conferencia más difícil de la NBA.

Butler estaba promediando 20.0 puntos por partido, 5.6 rebotes y 4.9 asistencias en 31.3 minutos por encuentro.

El equipo de Golden State está posicionado en el octavo puesto de la Conferencia Oeste con récord de 25 victorias y 19 derrotas.

Steph Curry deberá cargar más con una ofensiva que sentirá la baja de Butler de cara a la segunda mitad de la temporada.

“Es un jugador alfa”, dijo Kerr. “Tiene esa presencia, pero también tiene ese juego donde podemos jugar a través de él posesión tras posesión. Así que, asumiendo que estaremos sin él por un tiempo, lo vamos a extrañar, tenemos muchos jugadores que pueden jugar y estamos mostrando nuestra profundidad ahora mismo”.

