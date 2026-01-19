Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokic lideran los titulares del NBA All-Star Game 2026

Giannis Antetokounmpo, figura de los Milwaukee Bucks y representante del Este, junto a Nikola Jokic, estrella de los Denver Nuggets por el Oeste, encabezan la nómina de jugadores elegidos para el NBA All-Star 2026, evento que se celebrará en Los Ángeles entre el 13 y el 15 de febrero, según confirmó la liga este lunes.

En la Conferencia Este, Antetokounmpo estará acompañado por Jalen Brunson, base de los New York Knicks; Cade Cunningham, de los Detroit Pistons; Tyrese Maxey, de los Philadelphia 76ers; y Jaylen Brown, alero de los Boston Celtics. Todos ellos fueron seleccionados como titulares tras el proceso de votación.

Por el lado del Oeste, Jokic compartirá protagonismo con Luka Doncic, de Los Angeles Lakers; Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City Thunder; Stephen Curry, emblema de los Golden State Warriors; y Victor Wembanyama, joven sensación de los San Antonio Spurs.

Estos diez jugadores conforman el primer grupo de elegidos (los denominados starters) a partir de un sistema de votación que combina la opinión de los aficionados (50 %), los propios jugadores (25 %) y los medios de comunicación (25 %). Esta edición del All-Star marcará un cambio significativo, ya que estrenará un nuevo formato y, por primera vez, no se disputará bajo el tradicional esquema de Este contra Oeste.

Una vez se complete el listado total de convocados, los jugadores serán repartidos en tres equipos: dos representativos de Estados Unidos y uno integrado por figuras internacionales. Estos conjuntos competirán en un minitorneo bajo el formato round robin, del cual saldrán los dos mejores equipos para disputar la final.

En cuanto a las participaciones históricas, Stephen Curry alcanzará su duodécima presencia en un All-Star, cifra que lo convierte en el jugador con más apariciones entre los anunciados en esta primera tanda. Le siguen Giannis Antetokounmpo, con diez convocatorias, y Nikola Jokic, con ocho.

Una de las ausencias más llamativas de este primer grupo es la de LeBron James, quien quedó fuera de los titulares por primera vez tras haber sido seleccionado de manera consecutiva en las últimas 21 ediciones.

El evento se llevará a cabo en el Intuit Dome, ubicado en Inglewood, California, recinto que sirve como casa de los Los Angeles Clippers y que es considerado el pabellón más moderno de la NBA, inaugurado oficialmente en la temporada 2024-25.

