Fernando Mendoza e Indiana Hoosiers hacen historia al ganar su primer título de fútbol americano colegial

El niño de moda del College Football Playoff (CFP) tuvo su final soñada. Fernando Mendoza entró en los libros de historia luego de guiar a Indiana Hoosiers a su primer título en la NCAA tras ganar el pasado lunes por la noche 27-21 a Miami Hurricanes en la final.

La joya de raíces cubanas logró 186 yardas por aire, pero lo que realmente cambió el partido fue su carrera de 12 yardas para touchdown. Mendoza rompió varios intentos de tacleada en una jugada clave, en cuarta y cuatro, con 9:18 por jugar.

FERNANDO. MENDOZA.



THE PLAY OF A LIFETIME ‼️ pic.twitter.com/g3o5nNNslr — ESPN (@espn) January 20, 2026

Esa anotación fue clave para la final, ya que le dio un respiro de 10 puntos a Indiana. Gracias a esa ventaja, pudieron soportar la ofensiva frenética de los Hurricanes, que nunca pudo tomar la delantera.

La gesta histórica de Fernando Mendoza e Indiana Hoosiers

Nunca en 130 años de historia del fútbol americano colegial Indiana Hoosiers había podido ganar un título. Por primera vez el trofeo del College Football Playoff dormirá en Bloomington.

Indiana tuvo un registro negativo de 713 derrotas antes de que el talento de Mendoza y la estrategia de Cignetti convergieran para lograr el éxito.

Lo Hoosiers no solo quedaron campeones, sino que lo lograron con una racha invicta de 16 triunfos. La Universidad consiguió igualar total de victorias de temporada perfecta de Yale en 1894.

La temporada de Indiana Hoosiers y de Fernando Mendoza ha sido de película. A mediados de diciembre, la joven promesa se coronó en el Jazz at Appel Room del Lincoln Center, en Nueva York e hizo historia al convertirse en el primer jugador de origen cubano en la historia que gana el Trofeo Heisman.

El quarterback también fue el primer miembro de Indiana Hoosiers que recibe el galardón. Mendoza, que era claro favorito para quedarse con la distinción, superó a Diego Pavia de los Vanderbilt Commodores, Julian Sayin de los Ohio State Buckeyes y Jeremiyah Love del Notre Dame Fighting Irish.

Mendoza guio y lideró a Indiana Hoosiers por primera vez al N.º 1 del College Football Playoff luego de lanzar para 2,980 yardas y 33 pases de touchdown, la cifra más alta de la nación.

Mendoza nació el 1 de octubre de 2003 en Miami, Florida. Es nieto de inmigrantes cubanos: sus cuatro abuelos nacieron y crecieron en Cuba antes de emigrar a Estados Unidos.

Se formó en el Christopher Columbus High School de Miami y luego jugó en la Universidad de California antes de transferirse a Indiana University, donde ya es leyenda.



