Juez de Indiana y su esposa fueron baleados dentro de su casa

Autoridades en Indiana comenzaron la búsqueda del sospechoso de un tiroteo contra un juez de nombre Steven Meyer y su esposa, Kimberly Meyer, ocurrido el pasado domingo en su residencia, quien presuntamente engañó a la pareja para que abriera la puerta.

El incidente se registró aproximadamente a las 2:30 p. m. en un suburbio de Lafayette, en las que de acuerdo con grabaciones de emergencia, el atacante llamó a la puerta afirmando que tenía al perro de la familia y efectuó disparos que atravesaron la entrada de la vivienda.

Como consecuencia del ataque, el juez Meyer, de 66 años, resultó herido en un brazo, mientras que su esposa recibió un impacto en la cadera. La pareja fue trasladada a un centro médico en condición estable. La policía local confirmó el hallazgo de casquillos de bala en el lugar de los hechos.

Reacciones oficiales tras tiroteo contra los Meyer

La presidenta de la Corte Suprema de Indiana, Loretta Rush, confirmó que el juez continúa estable, y expresó que: “el juez Steve Meyer, del Tribunal Superior 2 de Tippecanoe, es colega y amigo de toda la vida. Estoy profundamente agradecido de que él y su esposa Kim estén vivos tras haber recibido disparos en su casa”.

Por su parte, Kimberly Meyer subrayó en un comunicado la necesidad de garantizar la integridad de los funcionarios, y expresó su preocupación por todos los jueces del estado en general, quienes como ella, están en peligro de ser agredidos “mientras trabajan para resolver pacíficamente más de un millón de casos al año”, pero manifestó su confianza en la investigación policial.

Investigación en curso y trayectoria del juez

Múltiples agencias, incluyendo el FBI, la Policía Estatal de Indiana y la oficina del sheriff local, trabajan para identificar al responsable. Hasta el momento, no se ha difundido una descripción del sospechoso ni el posible móvil del crimen.

Steven Meyer ejerce como juez desde hace 12 años y recientemente anunció su jubilación para finales de 2026. Previamente, sirvió durante más de dos décadas en el Concejo Municipal de Lafayette.

Sigue leyendo:

– Cadena perpetua por mandar a matar a su padre: sicariato en NJ

– Nieto arrestado tras apuñalamiento fatal de abuela en hogar en Nueva York

– La policía actuó “con rapidez y eficacia”: alcalde Mamdani tras 2 tiroteos mortales una misma noche en Nueva York