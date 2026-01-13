Cadena perpetua por mandar a matar a su padre: sicariato en NJ

Mark J. Austin, hombre de 34 años, fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de contratar a alguien para asesinar a su padre en Nueva Jersey.

Austin, residente de Brick Township, recibió la sentencia sin posibilidad de libertad condicional el jueves, informó la Fiscalía del condado Ocean en un comunicado. Fue declarado culpable de homicidio y posesión ilegal de un arma en octubre de 2025, tras un juicio que duró cinco semanas.

El caso comenzó el 7 de septiembre de 2019, cuando agentes del Departamento de Policía de Brick Township acudieron a una vivienda en Acorn Drive, donde encontraron en un sofá el cuerpo de Mark Richard Austin, de 55 años. Más tarde se determinó que había sido asesinado a golpes.

Tras una investigación se determinó que el hijo de la víctima y Jeray Melton (34) -residentes de Salem City- habían conspirado para asesinarlo. Ambos fueron acusados ​​formalmente y detenidos el 13 de septiembre de 2019, y desde entonces han permanecido encarcelados.

No está claro el motivo del crimen. La investigación posterior determinó que Austin acordó pagarle a Melton a cambio de que este asesinara a su padre. El 7 de octubre de 2021 Austin fue acusado formalmente por un gran jurado. El 25 de febrero de 2020 Melton se declaró culpable de homicidio agravado ante el juez Guy P. Ryan y está a la espera de la sentencia.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Recientemente Vito D’Ambrosio se declaró “no culpable” de haber apuñalado fatalmente a sus padres dentro del negocio familiar en Long Island (NY), luego de confesar que lo había hecho porque “creía que Dios le estaba hablando”. Igualmente este mes Jordan Barnes, joven de 29 años, fue abatido por la policía tras enfrentarlos con un cuchillo en una casa en Nueva Jersey donde luego fueron hallados muertos su madre y sus abuelos.

En noviembre, según NYPD Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx. También ese mes Scot Thompson fue acusado de haber baleado fatalmente a sus hermanos mayores cuando se desató una pelea durante una reunión familiar en una cabaña en un viaje de caza en Nueva York. Previamente Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de asesinar a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC).

En otro caso similar, en agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY).

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

En enero de 2024 una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades. En 2022 Sonia Loja (36) se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury en Connecticut.

En 2022 el hijo de ex juez supremo se lanzó al vacío desnudo tras matar a su madre en un lujoso apartamento del Upper East Side en Manhattan. También ese año una madre lanzó a su bebé desde el 2do piso y luego despertó a su esposo para contarle, en Brooklyn.

