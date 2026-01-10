La policía actuó “con rapidez y eficacia”: alcalde Mamdani tras 2 tiroteos mortales una misma noche en Nueva York

Dos hombres armados murieron baleados al enfrentar a policías de Nueva York (NYPD) la noche del jueves en un hospital en Brooklyn y una calle en el Greenwich Village de Manhattan, poniendo a prueba al alcalde Zohran Mamdani apenas una semana después de asumir su cargo.

La mañana siguiente, el viernes, Mamdani emitió un comunicado sobre los tiroteos, que calificó de “devastadores para todos los neoyorquinos”. “Sé que muchos están ansiosos por obtener respuestas. El Departamento de Policía de Nueva York está llevando a cabo una investigación interna; trabajaré con la comisionada [Jessica] Tisch para garantizar que sea lo más exhaustiva y rápida posible”, escribió en una publicación en Twitter/X. “Estas tragedias son dolorosas, ya sea que ocurran cerca de nuestras casas o a kilómetros de distancia. Son un recordatorio del inmenso trabajo que debemos realizar para garantizar una verdadera seguridad pública, un trabajo que la comisionada Tisch y yo llevamos a cabo juntos todos los días”.

En una conferencia de prensa horas después, Mamdani declaró que había sido informado la misma noche anterior, pero que se abstuvo de hablar públicamente para asegurarse de transmitir el mensaje correcto. Ante los periodistas se mantuvo en gran medida fiel a su mensaje original de Twitter/X, pero además elogió a los oficiales de NYPD, algo que no figuraba en su comunicado anterior. “Anoche, los agentes se encontraron en circunstancias increíblemente difíciles y peligrosas. Actuaron con rapidez y eficacia”.

“Los tiroteos con participación policial representan una situación delicada para el alcalde, dada su anterior crítica al Departamento de Policía de Nueva York, que incluía el apoyo a la reducción de su presupuesto. Parte de su electorado también se opone a muchas de las acciones del departamento. Al mismo tiempo, Mamdani ha intentado tranquilizar a los demócratas más moderados y a la comunidad empresarial, asegurándoles que se toma en serio la lucha contra la delincuencia, un equilibrio difícil de mantener en situaciones como la de los tiroteos del jueves”, comentó Politico.

El mensaje de la comisionada Tisch fue mucho más directo. “Cada día los hombres y las mujeres del Departamento de Policía de Nueva York arriesgan sus vidas para proteger a los neoyorquinos. Anoche no fue diferente”, escribió en Twitter/X al mediodía del viernes. “Los agentes participaron en dos tiroteos con intervención policial, y todo indica que sus acciones fueron verdaderamente heroicas”.

Irónicamente, en el primer caso el atacante resultó ser un ex policía NYPD, Michael Lynch (62), quien estaba recluido en Brooklyn Methodist Hospital y de repente se cortó a sí mismo y tomó dos rehenes dentro de una habitación estando armado con un objeto cortante, al final de la tarde del jueves. Cuando llegaron los oficiales no lograron controlarlo con pistolas eléctricas Taser y tras minutos de tensión finalmente lo balearon.

“Los agentes salvaron a pacientes, médicos, enfermeras y guardias de seguridad de un hospital de un hombre con problemas mentales armado que los amenazaba de muerte”, relató la comisionada Tisch en Twitter/X. “Que no quepa duda: las personas atrapadas en la habitación con el sujeto armado y violento corrían peligro inminente”.

Lynch se unió al Departamento de Policía de Nueva York en la década de 1990, pero renunció, según una fuente interna. Al momento no hay detalles sobre su trayectoria en NYPD, indicó Daily News.

Horas después, un hombre de 37 años murió baleado por la Policía de Nueva York en Greenwich Village después de que sacara una pistola de imitación contra los agentes mientras intentaba huir de un accidente vial alrededor de las 10:50 p.m. del jueves. Su nombre no ha sido divulgado, sólo se ha dicho que residía en Staten Island (NYU).

El hombre “no dijo nada” al apuntar con el arma a los oficiales, afirmó el subjefe de NYPD James McCarthy, comandante del distrito sur de Manhattan. Incluso después de recibir los disparos, el sospechoso “mantuvo la posesión del arma de fuego mientras los agentes le ordenaban repetidamente que la soltara”.

El arma de fuego de color beige recuperada en la escena resultó ser una pistola de imitación. “Por segunda vez esta noche recordamos el peligro real al que se enfrentan nuestros agentes cada día para proteger a los ciudadanos de la ciudad de Nueva York”, señaló McCarthy, refiriéndose a la balacera ocurrida horas antes en el Hospital New York Presbyterian-Brooklyn Methodist.

La Oficina del Fiscal General de Nueva York está investigando los dos casos del jueves como sucede cuando alguien muere o es herido durante un operativo o bajo custodia policial.

Otros casos recientes

También esta semana Jordan Barnes, joven de 29 años, fue abatido por la policía tras enfrentarlos con un cuchillo en una casa en Nueva Jersey donde luego fueron hallados tres parientes muertos.

En diciembre un joven paciente latino fue acusado de atacar a dos empleados de un hospital en Long Island (NY), dejando a un guardia de 62 años con soporte vital. En noviembre un hombre hispano de 45 años armado con cuchillo murió baleado en un confuso incidente en la sala de urgencias de un hospital del condado Orange en Nueva York. Esa misma semana también un joven entró armado al Hospital Mount Sinai en Manhattan (NYC) y poco más tarde murió en el mismo centro de salud tras ser baleado por la policía en una calle cercana.

En octubre Raquel Haughton fue arrestada por segunda vez en relación con la muerte de Cynthia Vann, paciente de 55 años golpeada en el Hospital Lincoln de El Bronx (NYC) el mes pasado. En 2024 Keber Martínez fue sentenciado tras declararse culpable de dispararle al paciente Rubén Pérez en la sala de emergencias del Jacobi Hospital en El Bronx (NYC), en una aparente guerra de pandillas.

