Los estados con la mejor gastronomía en EE.UU. en este 2026

California podría presumir oficialmente del título de la mejor gastronomía de Estados Unidos. Así lo revela un nuevo estudio basado en una encuesta a 5,000 estadounidenses, distribuidos equitativamente en los 50 estados, que sitúa al Estado Dorado en el primer lugar del ranking culinario nacional.

El sondeo, realizado por HelloFresh en colaboración con Talker Research, mostró que los encuestados consideran que California ofrece la mejor comida del país, gracias a su diversidad cultural, la calidad de sus ingredientes y la influencia de cocinas internacionales. En segundo lugar se ubicó Nueva York, seguida de Texas, Louisiana y Florida, que completaron el top 5.

Para los residentes del área metropolitana de Nueva York, el resultado no sorprende del todo. Aunque California se llevó la corona, el Empire State quedó firmemente en el segundo puesto, impulsado por su emblemática pizza, su bagel, la cocina italiana-americana y una oferta multicultural que abarca desde comida kosher hasta platos caribeños y asiáticos.

Louisiana, el estado más orgulloso de su cocina

Si bien California obtuvo el primer lugar general, el mayor nivel de confianza en la gastronomía local se registró en Louisiana. Allí, el 94% de los residentes aseguró que su estado tiene la mejor comida de todo el país.

La cocina cajún y criolla, con platos como el gumbo, el jambalaya y los beignets, sigue siendo un símbolo de identidad cultural en ciudades como Nueva Orleans y Baton Rouge. Para muchos encuestados, estos sabores representan no solo una tradición culinaria, sino también una herencia histórica profundamente arraigada.

Los estados menos valorados en sabor

No todos los territorios inspiraron el mismo entusiasmo gastronómico. Los encuestados se mostraron mucho menos impresionados por la oferta culinaria de Delaware, Indiana, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Utah, Vermont, Virginia Occidental y Wyoming.

Aunque estos estados cuentan con tradiciones locales y productos regionales, la percepción nacional sugiere que no han logrado proyectar una identidad gastronómica fuerte a nivel país, en comparación con potencias culinarias como California, Nueva York o Texas.

¿Qué plato representa mejor a cada estado?

Cuando se preguntó a los participantes qué sabor o plato representa mejor a su estado, muchos se inclinaron con orgullo por clásicos locales.

En Nueva York, la respuesta más repetida fue la pizza, especialmente la versión estilo neoyorquino de masa delgada y borde crujiente.

En California, los encuestados destacaron la auténtica comida mexicana, reflejo de la herencia latina del estado y su cercanía cultural con México.

En Texas, la barbacoa fue defendida con firmeza como el emblema gastronómico estatal.

Estas respuestas refuerzan la idea de que la comida funciona como un marcador de identidad regional, tan poderoso como la música o el acento local.

La comida como vínculo familiar y cultural

Más allá de los rankings, la encuesta también exploró el papel que juega la comida en la vida cotidiana de los estadounidenses.

El 37% de los encuestados afirmó que planea priorizar las tradiciones culinarias con sus seres queridos en 2026. Además, el 69% dijo sentirse orgulloso al preparar recetas tradicionales de su estado, y el 53% intenta grabar o documentar esas recetas para preservarlas para futuras generaciones.

Estos datos sugieren un renovado interés por la cocina casera y por mantener vivas las tradiciones familiares, incluso en un contexto dominado por aplicaciones de comida a domicilio y restaurantes de comida rápida.

¿Cuánto cocinan realmente los estadounidenses?

En promedio, los estadounidenses cocinan 12 comidas en casa a la semana:

*3 desayunos

*4 almuerzos

*5 cenas

Sin embargo, solo 2 de esas comidas se cocinan habitualmente en compañía y apenas 4 se comen juntos. Esto indica que, aunque la cocina sigue siendo una actividad cotidiana, no siempre cumple una función social o familiar.

El tiempo invertido en la cocina también es considerable. La persona promedio dedica unos 67 minutos al día a cocinar, lo que equivale a casi 410 horas al año, o aproximadamente 17 días completos.

Comer con prisas y con distracciones

A pesar de esta inversión de tiempo, muchas comidas se realizan de forma apresurada o con distracciones.

El 37% de los estadounidenses dijo que rara vez o nunca desayuna sin distracciones, como el celular o la televisión. Las cifras fueron similares para el almuerzo (28%) y la cena (21%).

Estos hábitos reflejan cómo la vida moderna, marcada por el trabajo remoto, las pantallas y los horarios irregulares, ha transformado la relación cotidiana con la comida.

Michelle Doll Olson, gerente sénior de desarrollo culinario en HelloFresh EE.UU., explicó que los resultados apuntan a un cambio cultural.

“La comida es la forma en que nos conectamos, compartimos historias y transmitimos tradiciones. Nuestra encuesta muestra que los estadounidenses están volviendo a la cocina no solo para cocinar, sino para crear momentos de unión, preservar recetas y disfrutar de la comodidad de las comidas caseras con sus seres queridos. En 2026, la cocina se está convirtiendo realmente en un lugar donde la conexión y la tradición cobran vida”.

California y Nueva York: un duelo culinario permanente

Para los neoyorquinos, quedar en segundo lugar detrás de California no es necesariamente una derrota. La ciudad de Nueva York sigue siendo uno de los epicentros gastronómicos del mundo, con más de 25,000 restaurantes y una diversidad culinaria sin rival en EE.UU.

Sin embargo, el primer puesto de California refleja una tendencia clara: la valorización de ingredientes frescos, comida saludable, fusiones culturales y opciones veganas y orgánicas, todas áreas en las que el estado ha marcado la pauta.

En conjunto, la encuesta no solo mide qué estado “tiene la mejor comida”, sino también cómo los estadounidenses usan la gastronomía para definirse, conectarse con su historia y fortalecer lazos familiares.

Desde la pizza neoyorquina hasta la barbacoa texana y los tacos californianos, la comida sigue siendo uno de los lenguajes culturales más universales del país. Y, al menos por ahora, California puede saborear su victoria como el nuevo referente gastronómico de EE.UU.

