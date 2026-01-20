Nueva gobernadora de Nueva Jersey jura no “guardar silencio” ante ola de deportaciones

Mikie Sherrill, una congresista que cursaba su cuarto mandato y ex piloto de helicóptero de la Armada, cuya victoria en las elecciones de noviembre en Nueva Jersey fue presentada como un símbolo del triunfo sobre la visión del presidente Donald Trump, asumió este martes su cargo como la 57.ª gobernadora de dicho estado, que forma parte esencial del área triestatal de Nueva York.

En su discurso de investidura, puso toda su energía en defender a las comunidades inmigrantes y en tomar medidas inmediatas para bajar el costo de la vida.

En materia de protección migratoria no habló de alguna iniciativa específica, para contrarrestar los operativos de deportación, en uno de los estados más afectados por la estrategia de deportaciones masivas. Aunque sí convirtió este tema en el eje de su discurso inaugural.

“Sin importar quiénes sean tus padres, de dónde vengas, qué religión practiques o cuál sea tu etnia. Las puertas de la oportunidad en este país deberían estar abiertas para todos. Hay comunidades que viven con miedo y niños que temen que sus padres desaparezcan en una redada de inmigración mientras están en la escuela”, expresó la demócrata durante su discurso en el Centro de Artes Escénicas de la ciudad de Newark.

Sherril remarcó que la historia de Nueva Jersey está marcada por generaciones de familias que han encontrado allí el sueño americano: inmigrantes que llegaron en barco desde el extranjero, familias afroamericanas que abandonaron el Sur para encontrar trabajo aqui, personas de todo el país y de todo el mundo, una y otra vez, encontrando oportunidades aquí en este estado.

Durante su campaña la mandataria estatal adoptó un tono desafiante contra la administración Trump y sus políticas migratorias y arancelarias.

400,000 indocumentados

La nueva gobernadora, de 54 años, es la segunda mujer en la historia en liderar el estado jardín, que cuenta con casi 9,5 millones de habitantes y donde algunas estimaciones sugieren que residen al menos 400,000 migrantes indocumentados.

En su discurso inaugural reiteró lo que había sido uno de los mantras de su campaña electoral: no nos quedaremos callados ante las políticas de deportaciones masivas.

Se estima que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han arrestado a más de 3,200 personas en Nueva Jersey desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, la novena cifra más alta de cualquier estado del país.

Esta cifra representa un aumento del 110% con respecto al mismo período de 2024. Se estima además que un 24.2% de la población de esa entidad es inmigrante.

En las últimas semanas se han hecho públicos reportes de cómo agentes federales han realizado operativos en fábricas y comercios.

La nueva mandataria candidata prometió durante la campaña que buscaría apoyar las medidas que prohíban que los agentes federales de inmigración se cubran el rostro durante las operaciones de control migratorio.

Esa propuesta surgió en medio de un debate nacional sobre el hecho de que los agentes de inmigración oculten su identidad durante las operaciones, que se han intensificado considerablemente durante las últimas semanas.

Las primeras medidas

Tras jurar en el cargo, firmó dos órdenes ejecutivas: una que declara la congelación de las tarifas de los servicios públicos, que han estado aumentando drásticamente, y otra destinada a establecer nuevas fuentes de producción de electricidad, incluyendo la energía solar y nuclear.

Aseguró que el estado utilizará los fondos existentes para compensar los costos de las facturas programadas para junio.

“Quiero que sepan que lucharé por ustedes y espero, que me recuerden cuando revisen su factura de electricidad y vean que no ha subido un 20%”, acotó.

La Junta de Servicios Públicos aprobó dos aumentos de tarifas el año pasado y revisará los precios en verano.

La segunda orden de Sherrill fue declarar el estado de emergencia para crear y expandir múltiples programas para desarrollar nueva generación de energía, “porque más energía significa menores costos”, acotó.

La medida incorporará nueva generación de energía solar y de almacenamiento en baterías e identificará reformas en los permisos para que los proyectos se puedan crear más rápido.

Igualmente, el estado exigirá a las compañías eléctricas que informen sobre las solicitudes de los centros de datos, y se creará un grupo de trabajo para construir nueva energía nuclear.

Sherrill fue elegida gobernadora el pasado noviembre, cuando se impuso al republicano Jack Ciattarelli pese al intento de Trump de replicar su mejora de los resultados de las presidenciales de 2024.



El dato: