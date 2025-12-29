Latinos priorizan seguridad de sus familias y quieren “menos policía de ICE” en 2026

Para los hispanos o latinos en Estados Unidos, la prioridad en sus vidas en 2026 es la “seguridad física para sus familias”, así como menos operaciones de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), revela el reporte del Culture Collective Pulse del Intelligence Center de My Code para este diario.

Este reporte se realiza mensualmente a un grupo de adultos multiculturales, incluidos los latinos, a quienes se les preguntan diversos aspectos de la vida pública del país, a fin de conocer sus gustos y preocupaciones.

Para los latinos, en el sondeo de diciembre, la esperanza se basa en un miedo mucho más profundo a la aplicación selectiva de la ley.

“Estas respuestas exigen específicamente ‘menos policía de ICE’ y el fin de las ‘deportaciones masivas‘”, indica el reporte. “Para este grupo, el 2026 se trata de la seguridad física de sus familias y el fin de la ‘persecución de inocentes'”.

El Culture Collective Pulse no ofrece porcentajes de respuesta, debido a que las personas consultadas pueden responder en forma abierta, en este caso sobre “derechos civiles universales vs. protección física inmediata”.

“La comunidad hispana expresa una necesidad más profunda de protección frente a la intervención directa del gobierno, considerando el 2026 como un año para encontrar seguridad frente al miedo a ser perseguidos o separados”, dice el reporte.

Para el mismo reporte, se preguntó a los participantes acerca de la “rendición de cuentas sistémica vs. competencia profesional”, donde los latinos expresaron querer “un gobierno que ‘hable con franqueza y diga la verdad’, incluso si las noticias son malas”, con relación a la administración del presidente Donald Trump.

“Esperan una administración ‘inteligente y honesta’ que se sienta ‘confiable y realista’ en lugar de ‘caótica o egoísta'”, agrega el reporte. “Anhelan recuperar la profesionalidad y la honestidad básicas, y desean un gobierno que funcione con la madurez y la transparencia propias de los ‘adultos a cargo'”.

¿Qué dicen otros ciudadanos multiculturales?

Sobre los derechos universales y la protección física inmediata, la comunidad multicultural en general anhela un reajuste nacional que priorice la equidad y la justicia social para todos.

“Los adultos multiculturales exigen un amplio fundamento de ‘unidad y decencia humana’. Su esperanza para el 2026 es un país que ‘elimine el patriarcado’, se recupere del racismo e incorpore ‘voces diversas’ al liderazgo para crear un futuro más equitativo para todos”, indica el reporte.

Sobre la rendición de cuentas sistémica y la competencia profesional, los adultos multiculturales se centran en eliminar “la influencia corporativa” y la corrupción para restaurar la integridad de los cargos públicos.

“Los adultos multiculturales desean una ‘limpieza’ de la corrupción. Anhelan una ‘reforma legislativa’ que exponga a los políticos financiados por intereses corporativos, con la esperanza de que la ‘motivación detrás de los cargos públicos’ pase del lucro al servicio”, se indica.

El grupo multicultural cuestionado se integra de adultos de entre 18 y 44 años, incluyendo afroamericanos, asiático-americanos (AAHPI) y a la comunidad LGBTQIA+.



