Real Madrid golea a Mónaco y se reconcilia con el Bernabéu en Champions

El Real Madrid goleó 6-1 al Mónaco y se reconcilió con los aficionados en el Santiago Bernabéu tras semanas complicadas.

Kylian Mbappé y Vinícius Jr. se encargaron de acallar los abucheos de la última jornada y pasar la página de la eliminación en Copa del Rey y en la Supercopa de España.

Madrid sumó una importante victoria para subir al tercer puesto de la tabla general y tener la clasificación directa a octavos de final de la Champions League.

Los Merengues alcanzan los 15 puntos, empatados con el Bayern Múnich que tiene un partido menos.

Madrid jugará como visitante ante el Benfica en su último partido de fase de liga y buscar la clasificación directa a los octavos.

Kylian Mbappé y Vinícius Jr. ponen la calma en Champions League

Mbappé fue figura nuevamente para el Real Madrid y llevó la calma con un buen gol a los cinco minutos de partido.

Se combinaron Mastantuono, Federico Valverde y un pase a Mbappé, que de primera definió pegado al poste para el 1-0.

El Madrid se fue acomodando y consiguió aumentar la ventaja en un gran contraataque comandado entre Camavinga y Vinicius, quien asistió a Mbappé para tener solo que empujar la pelota y poner el 2-0.

El segundo tiempo fue de total calma para el club español. Vini aprovechó un error en salida y asistió al argentino Franco Mastantuono para su primer gol en Champions League y primer gol en el Santiago Bernabéu.

Cuatro minutos después, el brasileño metió nuevamente un balón al área y se consiguieron con el autogol de Kehrer para un 4-0 y el disfrute de los aficionados.

El quinto gol fue el premio a Vinicius tras abrirse un espacio y poner el balón en la escuadra que sellaba la victoria para el Real Madrid.

Jordan Teze descontó por el Mónaco en un error en la salida para maquillar el marcador y mejorar su diferencia de goles de cara a la última jornada de esta fase de liga.

Jude Bellingham cerró la noche mágica con otro corte en salida del equipo francés y una buena asistencia de Valverde para dejar solo al inglés.

