Bodo Glimt da la sorpresa tras conseguir histórico triunfo ante Manchester City en Noruega

El Manchester City, ahora cuarto de la fase liga, se complicó su acceso directo a octavos de final de la Champions League tras ser humillado por el modesto Bodø/Glimt noruego (3-1).

Ni la baja temperatura, rozando los 0 grados a apenas 120 km del Círculo Polar Ártico, ni el césped artificial, ni las muchas bajas con que afrontó el partido sirven de excusa a Pep Guardiola ante la debacle contra un equipo que logró su primer triunfo en la máxima competición europea en toda su historia.

Erling Haaland no fue profeta en su tierra, pasó prácticamente desapercibido por Noruega y para completar la horrible tarde del City su capitán Rodrigo Hernández fue expulsado al ver dos tarjetas amarillas de forma consecutiva.

Sorpresa desde los primeros minutos

El Bodø/Glimt no necesitó apenas el balón para golpear una y otra vez al City en veloces transiciones sobre el césped artificial, Rayan Cherki y Haaland habían tenido la oportunidad de abrir el marcador en los minutos iniciales pero dos recuperaciones consecutivas en apenas un par de minutos, del 22 al 24, fueron el inicio del calvario de los ‘citizens’.

Dos jugadas prácticamente calcadas a la contra, con centros desde la derecha de Ole Blomberg y remates, totalmente solo, de Kasper Hogh: el 1-0 de cabeza en el segundo palo y el 2-0, tras un mal control del joven central Max Alleyne, definiendo a placer en el centro del área.

El Bodø/Glimt, intenso en la presión en su repliegue y letal en sus transiciones, apenas dio opción a un discreto Haaland, aunque éste sí pudo marcar en los últimos minutos de la primera parte. El ‘killer’ noruego, a boca de gol, no acertó a conectar un balón cabeceado por Rodrigo Hernández y poco después remató junto al poste un centro raso de Nico O’Reilly.

El Bodø/Glimt, que ganaba 2-0 con solo dos remates entre los tres palos, volvió a la carga tras el descanso. Hakon Evjen hizo estragos y Gianluigi Donnarumma evitó con su cuerpo que marcara el 3-0 y de inmediato se le anuló un gol por fuera de juego.

Mientras el central Jostein Gundersen era un coloso para desactivar a Haaland, en la otra área la defensa del City se ahogó en pleno naufragio en otra transición y dejó que Jens Hauge se internara por el centro y pusiera el balón por la escuadra con un magnífico golpeo de rosca (58′). Un golazo.

Cherki replicó acto seguido marcando con un chut raso desde el balcón del área tras recibir una buena asistencia en corto de O’Reilly (60′), pero la expulsión del capitán Rodrigo Hernández fue otro golpe ya definitivo. El jugador madrileño cometió un error impropio de su experiencia al ver dos amarillas consecutivas en apenas un minuto por cometer dos faltas.

Guardiola justifica la derrota

Lejos de mostrar autocrítica, Pep Guardiola se mostró en desacuerdo con la opinión de que el partido de su equipo no hubiese estado a la altura.

“No estoy de acuerdo en que haya sido una actuación floja. Estuvimos flojos contra el United, pero hoy no. No teníamos a Jeremy (Doku) ni a Savinho ni a los extremos adecuados y otras posiciones. Había muchos jugadores importantes que no han estado aquí y nos dan más consistencia de la que tenemos, pero no tuve la sensación de que hoy el equipo no estuviera bien”, dijo el técnico catalán tras el encuentro.

La clave, eso sí, estuvo en el planteamiento ofrecido por el Bodo/Glimt teniendo en cuenta las bajas del City: “Han estado bien organizados, nos obligaron a salir y jugar por fuera y no teníamos jugadores para jugar uno contra uno y generar momentos por detrás”. “En general ellos son muy buenos, así que solo me queda felicitarlos”, añadió.

Pero no se quedó ahí en sus elogios al conjunto noruego: “Por supuesto que perdimos. Sé que son un gran equipo. Llegaron a las semifinales de la Europa League el año pasado y lo tienen muy presente, y nosotros llegábamos con bajas importantes en algunas posiciones que no pudieron darle consistencia al equipo”.

