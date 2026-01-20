Russell Brand sale en libertad bajo fianza tras ser acusado de nuevos cargos de agresión sexual

El actor y comediante británico Russell Brand fue liberado bajo fianza luego de que en diciembre de 2025 fue acusado de dos delitos de agresión sexual y violación.

Este 20 de enero Russell Brand compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres a través de una videollamada, ya que se encuentra en Estados Unidos. De acuerdo con la BBC, la audiencia duró seis minutos y el comediante solo confirmó su nombre y fecha de nacimiento ante el juez.

El próximo 17 de febrero Brand deberá comparecer ante el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres para la audiencia de culpabilidad.

En diciembre de 2025, The Hollywood Reporter informó que dos mujeres acusaron a Brand de cometer agresión sexual y violación en 2009. A estas acusaciones se le suma a los cinco cargos de agresión y violación que enfrenta el actor desde abril de 2025 y que involucran a cuatro mujeres. Estas presuntas agresiones ocurrieron en Inglaterra entre 1999 y 2005.

La Policía Metropolitana inició las investigaciones tras las denuncias y el superintendente detective, Andy Furphy, pidió en ese entonces que cualquier persona afectada por este caso o con información relevante acuda a la policía.

“Las mujeres que han presentado denuncias continúan recibiendo apoyo de agentes especialmente capacitados. La investigación de la Policía Metropolitana sigue abierta y los detectives piden a cualquier persona afectada por este caso, o a quien tenga información, que se presente y hable con la policía”, dijo en ese entonces el superintendente.

Brand se ha declarado inocente de las acusaciones en su contra en un video publicado en redes sociales. “Nunca he tenido relaciones sexuales sin consentimiento. Rezo para que puedan verlo al mirarme a los ojos”, dijo.

Las acusaciones contra Brand salieron a la luz en 2023 tras la investigación conjunta realizada por “Dispatches” de Channel 4 y The Sunday Times. En esa serie documental, cinco mujeres acusaron a Brand de abuso sexual. La policía tomó el caso tras la publicación de la investigación. A principios de 2025, el actor fue acusado inicialmente de cinco cargos, incluyendo dos de violación, dos de agresión sexual y uno de atentado al pudor. Brand se declaró no culpable de todos los cargos y el juez fijó la fecha del juicio para el 3 de junio de 2026.

