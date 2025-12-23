Russell Brand fue acusado de nuevos cargos de violación y agresión sexual

El actor y comediante Russell Brand fue acusado de los delitos de violación y abuso sexual, según informó la Policía Metropolitana de Londres este martes.

De acuerdo con información de la policía, la Fiscalía aprobó dos nuevas acusaciones contra el actor: un cargo por violación y otro por agresión sexual. Estos cargos se suman al proceso judicial previo en contra del comediante que incluía dos cargos de violación, uno de agresión indecente y dos de agresión sexual.

Debido a estos nuevos cargos en su contra, Russell Brand deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 20 de enero en relación con los cargos adicionales. Brand se declaró inocente de los cargos anteriores a principios de este año ante el Tribunal de la Corona de Southwark, Londres.

El inspector jefe de detectives de la Policía Metropolitana, Tariq Farooqi, indicó que la investigación del caso de Russell Brand sigue en curso. “Las mujeres que han presentado denuncias, incluidas las relacionadas con los dos nuevos cargos, siguen recibiendo apoyo de agentes especialmente capacitados”, declaró.

La investigación de la policía en contra de Russell Brand por delitos de índole sexual comenzó al recibir varias denuncias tras una importante revelación en 2023, tanto en la serie documental “Dispatches” de Channel 4 como en The Sunday Times.

Con los nuevos cargos en su contra Russell Brand enfrenta ahora un total de siete cargos vinculados a presuntos hechos cometidos contra seis mujeres distintas

“Los detectives instan a cualquier persona afectada por este caso, o que cuente con información relevante, a que se acerque y hable con la policía”, dijo la policía.

Hasta el momento se desconoce si estas nuevas acusaciones se tratarán en un proceso separado o si se integrarán al caso judicial preexistente. Brand ni su equipo legal se han pronunciado con respecto a las nuevas acusaciones. En el pasado el actor aseguró que todas sus relaciones fueron consensuadas.

