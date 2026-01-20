Zelenski ve “difícil” aceptar invitación a la Junta de Paz de Trump por posible presencia de Putin

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski afirmó que será “muy difícil” aceptar la invitación del presidente Donald Trump de integrar una comisión internacional de supervisión de la Franja de Gaza debido a la inclusión del mandatario Ruso, Vladimir Putin.

De acuerdo con el presidente ucraniano, la presencia de Putin hace del organismo una “junta de guerra”, más que una ‘Junta de paz’ como pretende Trump. En la actualidad, el equipo diplomático ucraniano analiza los términos técnicos para emitir una respuesta formal a la invitación estadounidense.

La Casa Blanca busca crear un organismo internacional denominado “Junta de Paz” para gestionar la posguerra y la seguridad en Gaza. Sin embargo, la invitación extendida por Trump a Putin y al presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, ha generado una respuesta negativa por parte de Kiev.

Negativa de Francia a la propuesta de Trump

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya rechazó formalmente su ingreso en esta estructura. El líder galo sostiene que este nuevo cuerpo podría desplazar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de su función mediadora en la crisis de Gaza, indicó EFE.

En respuesta a la negativa francesa, Trump reaccionó con la amenaza de imponer nuevos aranceles comerciales a Francia. Asimismo, otros países invitados mantienen una posición ambigua y no han confirmado si formarán parte de la gestión de la posguerra.

La decisión de Zelenski se produce en un contexto de vulnerabilidad estratégica, pues Ucrania depende directamente del suministro de armamento proveniente de Estados Unidos, financiado con fondos europeos, para mantener su defensa frente a la invasión rusa.

Sigue leyendo:

– EE.UU. lanza operación para detener embarcación petrolera con bandera rusa

– Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba, reportó ABC

– Los sistemas antiaéreos rusos no estaban operativos durante la incursión de EE.UU. en Venezuela