EE.UU. lanza operación para detener embarcación petrolera con bandera rusa

El Gobierno de Estados Unidos ejecutó este miércoles una operación de interceptación y aseguramiento del petrolero Marinera, un buque con bandera rusa, tras una persecución de varias semanas en aguas internacionales. La acción fue confirmada por funcionarios estadounidenses a la cadena NBC News.

El operativo está liderado por el Departamento de Seguridad Nacional, contando con el respaldo logístico y operativo del ejército de los Estados Unidos. Según los reportes oficiales, la embarcación ya se encuentra bajo control de las autoridades.

Guardia Costera detectó el buque ruso

El buque, anteriormente identificado como Bella 1, fue detectado inicialmente por la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela el mes pasado, el cual forma parte de un grupo de naves sancionadas que operan en la región y que recientemente modificaron su registro para navegar bajo bandera de Rusia.

“Conocido entonces como Bella 1, es un buque de la flota oscura sancionado que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela… Había estado navegando bajo falsa bandera y bajo una orden judicial de incautación”, señaló un funcionario estadounidense al medio anteriormente citado.

El rastreo satelital de la plataforma MarineTraffic ubicó al navío el pasado 5 de enero en el Atlántico Norte, específicamente frente a la costa oeste de Escocia, antes de ser abordado.

Tensiones recientes entre EE.UU. y Rusia

La captura del Marinera se produce en un marco de alta fricción entre Washington y Moscú. Este evento sigue a la incautación de otros dos petroleros el mes pasado, como parte del bloqueo a los envíos de crudo vinculados a la administración de Nicolás Maduro.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitió un comunicado a través de la agencia estatal Tass, señalando que se encuentran monitoreando “con preocupación la situación anómala” que rodea al petrolero ruso Marinera.

Las acciones se producen horas después de que el presidente Donald Trump declaró que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, situando las reservas energéticas del país caribeño en el centro de la disputa estratégica con potencias como Rusia y China.

