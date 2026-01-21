Desde las sopas hasta las hortalizas: guía práctica para evitar el desperdicio de alimentos

Para mantener los alimentos crudos o listos para consumir por más tiempo y prevenir el desperdicio alimentario, una especialista comparte estrategias clave. Estos consejos de conservación abarcan desde técnicas de almacenamiento hasta los tiempos ideales para garantizar la seguridad alimentaria y evitar que los productos se dañen.

La ingeniera en alimentos Montse Meléndez, experta en planificación de comidas y promotora del movimiento Zero Waste (cero desperdicio), ofrece a través de sus redes sociales una serie de recomendaciones sobre cómo refrigerar alimentos utilizando la técnica más adecuada para cada grupo.

La clave para una cocina eficiente no solo está en la sazón, sino en la gestión inteligente de la alacena y el refrigerador, a continuación una serie de pequeños cambios en el almacenamiento pueden duplicar la frescura de los ingredientes.

1. Frutas y verduras: el secreto está en la humedad

Aguacate: Para evitar la oxidación, añade unas gotas de jugo de limón y consérvalo en un recipiente hermético.

Para evitar la oxidación, añade unas gotas de y consérvalo en un recipiente hermético. Tomates: El truco profesional es guardarlos boca abajo (sobre el área del tallo) con una servilleta de papel en un recipiente para evitar que la humedad los ablande.

El truco profesional es guardarlos (sobre el área del tallo) con una servilleta de papel en un recipiente para evitar que la humedad los ablande. Hojas Verdes y Frutos Rojos: ¡Regla de oro! No los laves ni desinfectes hasta el momento exacto de su consumo. Guárdalos con una servilleta de papel seca para absorber el exceso de humedad; esto prolongará su vida al doble.

2. Lácteos y almidones: evita la contaminación

Yogur y Cremas Ácidas: Retira siempre la tapa metálica (foil de aluminio) por completo. Dejarla puede propiciar la contaminación del producto y alterar su sabor.

Retira siempre la (foil de aluminio) por completo. Dejarla puede propiciar la contaminación del producto y alterar su sabor. Tortillas: Son perfectamente aptas para el congelador . Un tip práctico es descongelarlas directamente en el comal o salero para recuperar su textura original.

Son perfectamente aptas para el . Un tip práctico es descongelarlas directamente en el comal o salero para recuperar su textura original. Pasta y Arroz: Si tienes sobras, no esperes más de 4 días para congelarlas. Utiliza bolsas de vacío o recipientes retirando todo el aire posible. Tip Pro: Congela en porciones individuales para facilitar su uso posterior.

El mito de la comida caliente en el refrigerador

Existe la creencia errónea de que meter comida caliente daña el electrodoméstico o descompone el alimento. Aquí te presento la evidencia científica:

Seguridad y temperaturas críticas

La Zona de Peligro: Las bacterias se multiplican rápidamente entre los 4 °C y los 60 °C .

Las bacterias se multiplican rápidamente entre los . Regla de las 2 Horas: No dejes los alimentos fuera del refrigerador por más de 2 horas (o 1 hora si la temperatura ambiente supera los 30 °C).

No dejes los alimentos fuera del refrigerador por más de (o 1 hora si la temperatura ambiente supera los 30 °C). Técnica de Enfriamiento: Una vez que puedas sostener el recipiente con las manos sin quemarte, es momento de refrigerar. Esto asegura que el alimento baje de temperatura de forma controlada.

Una vez que puedas sostener el recipiente con las manos sin quemarte, es momento de refrigerar. Esto asegura que el alimento baje de temperatura de forma controlada. Optimización del Espacio: Evita guardar comida en ollas o sartenes, especialmente si tienen recubrimientos antiadherentes o si el alimento es ácido, ya que esto puede dañar el utensilio y alterar el sabor de tu comida.

Para un almacenamiento óptimo, se sugiere llenar los recipientes casi por completo. Al reducir el espacio de aire dentro del envase, se limita el oxígeno disponible para los microorganismos, haciendo que los platillos se mantengan deliciosos por mucho más tiempo.

Sigue leyendo: