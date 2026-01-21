Donald Trump llega al Foro de Davos en medio de las expectativas por su discurso

El presidente Donald Trump aterrizó este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Zúrich, en Suiza para asistir a la Conferencia Económica Mundial en Davos, en lo que representa su primer viaje fuera de EE.UU. en este año, y se produce tras un reciente inconveniente técnico con el avión oficial.

El viaje presidencial sufrió una interrupción el martes por la noche cuando el avión original tuvo que dar la vuelta en pleno vuelo. En tal sentido, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó a los medios que la tripulación identificó “un problema eléctrico menor” en la aeronave, informó ABC News.

En consecuencia, el avión regresó a la Base Conjunta Andrews en Maryland, donde el mandatario y su comitiva cambiaron de aparato para retomar el rumbo hacia Suiza.

Actividades oficiales de Trump y la Junta de Paz

El mandatario lidera la delegación estadounidense más amplia en la historia de este evento. Durante su estancia, Trump tiene previsto mantener reuniones con líderes internacionales y altos directivos de empresas globales para tratar diversos temas y polémicas geopolíticas alrededor del presidente.

Además de su discurso ante los asistentes, participará en la ceremonia de firma para formalizar su Junta de Paz. Aunque este organismo se propuso inicialmente para supervisar la recuperación de Gaza, su alcance actual genera debate sobre una posible “competencia” directa con la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Tensiones con la OTAN por situación con Groenlandia

El discurso de Trump en Davos se centrará en su visión sobre el dominio de Estados Unidos, incluyendo su intención de adquirir el territorio de Groenlandia. El presidente sostiene que el control de esta zona es fundamental para la seguridad nacional de su país. Esta postura ha generado fricciones con aliados internacionales y países de la OTAN, especialmente tras el envío de contingentes militares a la isla por parte de algunas naciones.

Ante las preguntas sobre el límite de sus acciones para obtener este territorio, Trump afirmó el martes en una rueda de prensa: “Ya lo descubrirán”. Como medida de presión ante la falta de acuerdos, el presidente ha amenazado con aplicar un arancel del 10% a ocho países de la OTAN a partir del próximo 1 de febrero.

Sigue leyendo:

– Trump defiende su política migratoria: dice que las redadas se centran en criminales

– Donald Trump tuvo que cambiar de avión para viajar a foro en Davos por “problema eléctrico menor”

– Departamento de Justicia cita a Walz y a otros funcionarios por presunta obstrucción a operativos migratorios