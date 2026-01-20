Trump defiende su política migratoria: dice que las redadas se centran en criminales

El presidente estadounidense Donald Trump defendió este martes los operativos migratorios en Minnesota y otros estados del país y aseguró que las acciones supuestamente se enfocan en “criminales, asesinos y narcotraficantes”.

Así lo afirmó durante una rueda de prensa en la que insistió en que las políticas del gobierno del exmandatario demócrata Joe Biden permitieron la entrada de personas peligrosas a territorio estadounidense.

“Estamos hablando de individuos que vinieron del extranjero y que entraron gracias a las fronteras abiertas del peor presidente que haya tenido nuestro país”, afirmó.

El presidente afirmó que muchos de los detenidos bajo la actual administración federal incluyen personas con antecedentes penales graves en sus países de origen, así como individuos con presuntos problemas mentales y traficantes de drogas.

Trump citó específicamente Minnesota y California como ejemplos de estados con alta criminalidad derivada de estas políticas, y destacó que hasta el momento se han arrestado más de 10,000 personas.

Insistió en que la mayoría de los agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración son hispanos, y defendió la actuación de los operativos y rechazando acusaciones de discriminación.

“Son personas increíbles, emprendedoras, y estamos asegurándonos de que se detengan a los malhechores”, dijo Trump, quien también mencionó a Venezuela como un país que ha colaborado con la repatriación de ciudadanos detenidos.

No obstante, diversos análisis y datos públicos cuestionan la narrativa del presidente.

Revisiones del FBI y estudios de cadenas de noticias indican que las tasas de criminalidad entre inmigrantes, incluidos los indocumentados, son iguales o incluso menores que las de los ciudadanos estadounidenses.

Trump presentó fotos de presuntos delincuentes detenidos en Minnesota. Foto: Alex Brandon / AP

Además, organizaciones de derechos civiles han denunciado que muchas de las detenciones se realizan en lugares de trabajo, escuelas, iglesias y cortes, lo que afecta a personas cuyo único “delito” es carecer de estatus migratorio.

En el pasado, Trump también ha reconocido la importancia económica de la mano de obra inmigrante en sectores como la agricultura. “La gente que vive en el centro de la ciudad no hace ese trabajo; simplemente no lo hace. No se puede reemplazar fácilmente a estos trabajadores, y el gobierno no puede permitir que los agricultores se queden sin nadie”, afirmó.

Los operativos han generado críticas por su alcance y falta de transparencia. Activistas y defensores de inmigrantes señalan que la información sobre arrestos y detenciones no siempre es clara, y que incluso ciudadanos estadounidenses han sido retenidos por error en algunas acciones, según reportes de The Associated Press y otros medios.

Las declaraciones de Trump también ocurrieron semanas después de la muerte de Renee Good en Minneapolis durante un operativo de ICE. Un agente la baleó alegando defensa propia mientras ella manejaba su vehículo.

Pese a las críticas, Trump reiteró que su objetivo es “proteger a los estadounidenses” y asegurar que quienes representan un riesgo para la seguridad pública sean detenidos.

