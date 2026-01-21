Familia colombiana acusa al jugador del PSG Lucas Hernández por supuesta trata de personas

Un nuevo escándalo migratorio y de trabajo irregular rodea al jugador del París Saint-Germain, Lucas Hernández. Una investigación de la revista París-Match reveló que una familia colombiana tomó medidas legales contra el defensor.

El procedimiento legal fue confirmado por la agencia francesa de noticias AFP en la fiscalía de Versalles. La familia colombiana que emprendió acciones legales está compuesta por una pareja con tres hijos.

La abogada de la familia hispana, Lola Dubois, explicó a AFP que la pareja trabajó por un año para la el núcleo familiar del futbolista Lucas Hernández y “sin derechos”.

Al parecer, trabajan “entre 70 y 80 horas por semana, sin vacaciones, sin días libres, sin documentos que establecieran sus derechos” con un sueldo al mes de $2,340 dólares.

Después del año de trabajo de esta familia sudamericana, recibieron contratos de trabajo. No obstante, según Dubois, hubo “aprovechamiento de la vulnerabilidad económica” de la familia colombiana y el caso se asemeja a una forma de “esclavitud moderna”.

Lucas Hernández habla sobre la denuncia por trata de personas

Este miércoles Lucas Hernández compartió un comunicado firmado en conjunto con su esposa Victoria Triay, donde afirman que son víctimas de una “manipulación”.

“Abrimos nuestra casa y nuestras vidas a personas que se presentaron como amigos, que buscaron nuestra bondad y por quienes sentimos un afecto genuino. Estas personas compartieron nuestras vidas con respeto y dignidad”, iniciaron.

“Les ayudamos, apoyamos y creímos cuando nos aseguraron que estaban en proceso de regularizar su situación. Esa confianza ha sido traicionada”, señalaron.

En el escrito, la pareja puntualiza que ninguna decisión fue tomada con “mala intención ni en desacato a la ley”. Por su parte, recordaron que las acusaciones ahora forman parte de un proceso legal, motivo por el que solicitaron respeto.

Lucas Hernández es jugador del PSG desde el 9 de julio de 2023, fecha en la que el club anunció oficialmente su fichaje tras llegar a un acuerdo con el Bayern Múnich.



