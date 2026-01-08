PSG consigue el “sextete” tras ganar la Supercopa de Francia en penales ante Olympique de Marsella

El París Saint-Germain (PSG) no dio lugar a sorpresas en la final de la Supercopa de Francia celebrada en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait y venció al Olympique de Marsella 2-2 (4-1) en un partido completamente loco que se decidió en la tanda de penaltis.

Lucas Chevalier, que llegó al conjunto parisino para reemplazar a Donnarumma, se hizo gigante y paró dos penas máximas para darle al conjunto de Luis Enrique su primer título del año 2026 y el sexto de la presente temporada contando la Champions, la Liga francesa, la Copa de Francia, la Copa Intercontinental y la Supercopa de Europa.

El PSG de Luis Enrique logró así la decimocuarta Supercopa francesa de su historia, agrandando el dominio del club parisino en el panorama francés.

Emociones hasta el último minuto

Ousmane Dembélé abrió el marcador en el minuto 13, tanto igualado desde el punto de penalti por el inglés Mason Greenwood, en el 76. En el 87, el ecuatoriano Willian Pacho anotó en propia meta y dejó en bandeja el triunfo para el OM, principal rival en Francia del PSG.

Sin embargo, el portugués Ramos frustró a los campeones de Europa de 1993 con un tanto en el 95′, tras una dejada de cabeza de Barcola.

En una final sin prórroga, los once metros dictaron sentencia. El PSG, como hizo hace menos de un mes en la Intercontinental ante el Flamengo, mostró más sangre fría.

El francés Lucas Chevalier, contestado por parte de la hinchada parisina, hizo olvidar al ruso Matvéi Safonov (héroe del PSG en la tanda ante el Flamengo) y detuvo dos penaltis, los de O’Riley y Traoré.

Los capitalinos no fallaron uno. Ramos, Vitinha, Nuno Mendes y Desiré Doué superaron a Rulli. Solo el panameño Amir Murillo anotó de parte del Olympique de Marsella.

Hegemonía absoluta del PSG

PSG acrecentó su hegemonía en la era moderna de la Supercopa de Francia, al imponerse sobre Olympique Marsella por penales, para alzar de ese modo el Trophée des Champions por 12ª vez en las últimas 13 ediciones.

Al sumar sus primeras coronaciones, en 1995 y 1998, el equipo parisino logró su 14º título en la Supercopa de Francia, certamen del que es el líder histórico absoluto.

La supremacía moderna de Paris Saint-Germain comenzó con la conquista de la edición 2013, con 6 sudamericanos entre los 11 titulares que vencieron 2-1 a Girondins de Bordeaux: los argentinos Javier Pastore y Ezequiel Lavezzi y los brasileños Thiago Silva, Alex, Maxwell y Lucas.

En ese plantel, dirigido por Laurent Blanc, también brillaba el sueco Zlatan Ibrahimović.

Desde allí, PSG encadenó 8 consagraciones consecutivas, un récord para el torneo.

Luego de fallar en 2021, cuando lo venció Lille 1-0 en Tel Aviv, Israel, los parisinos hilvanaron otras 4 coronaciones, con los títulos de las ediciones 2022 a 2025.

De manera curiosa, la última vez que una Supercopa de Francia se había definido por penales fue en la edición 2012, en el año previo al inicio de la hegemonía parisina: en esa ocasión, Olympique Lyonnais se impuso 4-2 sobre Montpellier HSC, luego de igualar 0-0.

