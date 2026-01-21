Hoy entra en vigor orden que impedirá a más de 300,000 inmigrantes legales ingresar a Estados Unidos

Este miércoles, el Departamento de Estado comenzará a aplicar la regla que suspende el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países.

La prohibición se suma a políticas migratorias anteriores que ya impedían el trámite de visas de inmigrante para 40 países, lo que representa uno de cada cinco inmigrantes legales.

Un reporte del Cato Institute revela que con la nueva prohibición el número de nacionalidades prohibidas se eleva a a 93, es decir, el 42% de las existentes en el mundo, las cuales representan casi la mitad de quienes inmigraron legalmente a Estados Unidos en 2024.

“En total, 324 000 inmigrantes legales serían vetados por la política, lo que representa el 48% de los inmigrantes legales”, acota el reporte.

La prohibición incluye a Colombia, Brasil, Guatemala, Nicaragua, pero ya incluía a Cuba y a Venezuela.

Cato Institute cita un memorando obtenido por Fox News del Departamento de Estado, donde no se indica que habrá excepciones a la nueva política, salvo para los solicitantes de visas temporales.

“La política continuará ‘indefinidamente hasta que el departamento realice una reevaluación del procesamiento de visas de inmigrante'”, acota Cato. “Las restricciones ahora afectan a países de todas las regiones del mundo, incluyendo América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África y Oceanía”.

La prohibición ya era vigente en algunos países, pero hay otros donde comienza este 21 de enero.

“Los países africanos son los más representados en la lista, con 39 nacionalidades afectadas, aproximadamente el 70% de las nacionalidades africanas”, se expone. “Sin embargo, las nacionalidades africanas afectadas representan una mayor proporción de solicitantes de visas de inmigrante. Casi el 90% de los solicitantes africanos de visas de inmigrante serán vetados”.