Jeanie Buss consideró traspasar a LeBron James tras tensiones internas en los Lakers

La propietaria de Los Angeles Lakers Jeanie Buss habría acumulado tensiones en privado con LeBron James, especialmente por lo que consideraba una influencia desproporcionada del astro dentro de las decisiones deportivas desde su llegada a la franquicia en 2018.

De acuerdo con un reportaje de Baxter Holmes, de ESPN, Buss habría sentido incomodidad con la narrativa pública que presentaba a LeBron como el gran salvador del equipo, una percepción que, según el informe, terminó erosionando la confianza entre ambas partes.

Uno de los puntos de quiebre habría sido el traspaso por Russell Westbrook, una operación que se concretó con el objetivo de satisfacer a James y convertir a los Lakers en un contendiente al título. El resultado fue muy distinto: el encaje del jugador no funcionó y el equipo quedó fuera de los playoffs. Según el reporte, lo que más molestó a Buss fue que James no asumiera responsabilidad por el fracaso del movimiento.

Fuentes del equipo afirmaron al periodista de ESPN, que Jeanie se molestó en privado por la influencia desproporcionada de LeBron James dentro de la organización, llegando incluso a considerar traspasarlo en 2022, y creía que James no estaba lo suficientemente agradecido de que el equipo seleccionara a su hijo, Bronny, en 2024.

“En 2022, tras el traspaso de Westbrook, varias personas comentaron que Jeanie reflexionó en privado sobre no haberle ofrecido una extensión de contrato a James y que, más tarde ese mismo año, incluso consideró la posibilidad de traspasar a James a Los Angeles Clippers. (Esto ocurrió antes de que James obtuviera una cláusula de no traspaso en julio de 2024 tras firmar un nuevo contrato de dos años y 104 millones de dólares)”, explicó el periodista.

