La NBA vuelve a China con dos juegos de pretemporada entre Mavericks y Rockets

La NBA regresará a China la próxima temporada, con los Dallas Mavericks y los Houston Rockets disputando un par de partidos de pretemporada en octubre en Macao, el centro neurálgico del juego.

Los partidos, al igual que los de pretemporada de esta campaña entre los Brooklyn Nets y los Phoenix Suns, se jugarán en el Venetian Arena de Macao, propiedad de Sands Corp., una empresa operadora de casinos en la ciudad.

El presidente y director de operaciones de Sands, Patrick Dumont, es gobernador de los Mavericks, lo que convirtió a Dallas en una opción lógica para jugar en China.

The NBA China Games 2026 are set! The Dallas Mavericks and Houston Rockets will be playing two preseason games at The Venetian Arena in Macao on Friday, Oct. 9 and Sunday, Oct. 11. pic.twitter.com/h8wW2yEyqg — NBA (@NBA) January 5, 2026

Amor por Rockets en China

“No podría estar más orgulloso de que los Mavericks vengan a Macao y de que el equipo experimente la increíble hospitalidad que ofrecen las propiedades de Sands”, declaró Dumont en un comunicado emitido por la NBA.

La popularidad de los Rockets en China se debe en gran parte a Yao Ming, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, ocho veces All-Star de la NBA y el mejor jugador chino de la historia, quien desarrolló toda su carrera en la NBA con los Rockets.

Desde que seleccionaron a Yao en el draft de 2002, los Rockets “han recibido un cariño abrumador de los apasionados aficionados al baloncesto de China y han creado recuerdos inolvidables jugando en el extranjero”, afirmó Patrick Fertitta, gobernador suplente de Houston.

Los partidos se jugarán el 9 y el 11 de octubre.

The NBA and Sands today announced that The NBA China Games 2026 will feature the @dallasmavs and the @HoustonRockets playing preseason games on Friday, Oct. 9 and Sunday, Oct. 11 at The Venetian Arena in Macao.



📰 Full release: https://t.co/s7ovaqlTYS pic.twitter.com/8cxLg7njaY — NBA Communications (@NBAPR) January 5, 2026

Esperado regreso a China

La NBA regresó a China esta temporada, poniendo fin oficialmente a una disputa de años entre la liga y el gobierno chino. Esta se originó en octubre de 2019, cuando Daryl Morey, entonces gerente general de los Rockets y ahora ejecutivo de los Philadelphia 76ers, tuiteó un mensaje de apoyo a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong.

El tuit fue eliminado rápidamente, pero las consecuencias duraron años y Pekín se mostró claramente disgustado por el apoyo del comisionado de la NBA, Adam Silver, al derecho de Morey a expresarse.

Los partidos de la NBA incluso dejaron de transmitirse por televisión en China durante años, pero las relaciones se han restablecido y varias de las mayores estrellas de la liga, entre ellas LeBron James, Stephen Curry y Jimmy Butler, han visitado China en los últimos años en giras promocionales, atrayendo a multitudes masivas.

Macao es una antigua colonia portuguesa que fue devuelta a la soberanía china en 1999 y es el único lugar en China donde el juego de casino es legal.

