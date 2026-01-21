Los polémicos mensajes de texto entre Trump y líderes europeos sobre Groenlandia

NUEVA YORK – En mensajes de texto al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y al presidente finlandés, Alexander Stubb, Donald Trump, afirmó que el mundo no estará seguro hasta que su país tome control “total” de Groenlandia.

En el inicio del intercambio, el presidente de Estados Unidos argumentó que no tiene obligación de “pensar exclusivamente en la paz” porque Noruega decidió no otorgarle el Premio Nobel por supuestamente haber detenido ocho guerras.

“Dado que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras, ya no me siento obligado a pensar exclusivamente en la paz, aunque esta siempre será mi prioridad, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y conveniente para los Estados Unidos de América”, lee parte del mensaje de Trump publicado tras una solicitud de acceso a la información presentada por la BBC.

El presidente estadounidense cuestionó por qué Dinamarca tiene un “derecho de propiedad” sobre Groenlandia si no puede protegerla de Rusia y China.

“No existen documentos escritos; simplemente un barco desembarcó allí hace cientos de años, pero nosotros también teníamos barcos que desembarcaban allí. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por los EE.UU.”, argumentó Trump en los mensajes.

“El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total de Groenlandia. ¡Gracias!”, culminó el republicano.

Los planteamientos del presidente de EE.UU. se dieron a mensajes en nombre de Støre y Stubb en los que los funcionarios pidieron “trabajar para calmar la situación y reducir la tensión”.

“Usted conoce nuestra posición sobre estos temas. Pero creemos que todos deberíamos trabajar para calmar la situación y reducir la tensión; están sucediendo muchas cosas a nuestro alrededor en las que necesitamos permanecer unidos”, expusieron los líderes europeos a través de un portavoz.

“Le proponemos una llamada telefónica más tarde hoy, con ambos o por separado. ¡Háganos saber qué prefiere! Saludos cordiales, Alex (en nombre del presidente finlandés Alexander Stubb) y Jonas”, puntualizó el intermediario.

El intercambio se sumó a otros de Trump con líderes europeos sobre el referido tema.

Sin embargo, fue el presidente estadounidense el que divulgó esta semana por Truth Social los intercambios con Emmanuel Macron, presidente de Francia, y el secretario general de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), Mark Rutte.

En el intercambio, Macron le manifestó a Trump que no sabía lo que estaba haciendo con Groenlandia.

“Mi amigo, estamos totalmente de acuerdo en cuanto a Siria. Podemos lograr grandes cosas con respecto a Irán. No entiendo lo que estás haciendo con respecto a Groenlandia”, inició el mensaje del líder francés.

“Intentemos construir grandes cosas: 1) Puedo organizar una reunión del G7 después de Davos en París el jueves por la tarde. Puedo invitar a los ucranianos, los daneses, los sirios y los rusos a una reunión paralela. 2) Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos”, emplazó.

En el caso de Rutte, el mensaje privado que compartió Trump en la red lee: “Querido Donald, lo que ha logrado hoy en Siria es increíble. Aprovecharé mis intervenciones en los medios de comunicación en Davos para destacar su labor allí, en Gaza y en Ucrania. Estoy comprometido a encontrar una solución para Groenlandia. Tengo muchas ganas de verlo”.

Previo al mediodía de ayer, antes de tomar un avión que lo llevaría al foro de Davos, en Suiza, la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM), Trump insistió en haber hecho más por la OTAN que cualquier otra persona.

“Ninguna persona, ni ningún presidente, ha hecho más por la OTAN que el presidente Donald J. Trump. Si yo no hubiera llegado, ¡ahora mismo no existiría la OTAN! Habría quedado relegada al olvido de la historia. ¡Triste, pero cierto!”, compartió por Truth Social.

Estos intercambios y los recientes comentarios de Trump, dentro y fuera de la red, reflejan una escalada en su empeño por hacerse de la isla, situada en los hemisferios norte y occidental.

Invoke the 25th Amendment. pic.twitter.com/hGtiluTGiG — Ed Markey (@SenMarkey) January 19, 2026

Las expresiones de Trump a los ministros de Noruega y de Finlandia han vuelto a reanimar las intenciones de los demócratas en el Congreso de realizar un juicio político contra el mandatario.

Legisladores como el senador de Massachusetts, Ed Markey, es uno de varios que han pedido la destitución de Trump de su cargo mediante la 25ª Enmienda. “Invoquen la 25ª Enmienda”, emplazó Markey en una publicación en la red social X que incluía una imagen de un titular sobre el mensaje de texto de Trump.

Este martes, durante una entrevista en News Nation, Trump insistió en que Groenlandia ocupa una posición “muy importante” para la seguridad nacional estadounidense y la seguridad internacional.

También, ayer, pero en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el republicano apostó a que los groenlandeses van a querer anexarse a EE.UU., aunque los reportes desde ese territorio autónomo y encuestas apunten a lo contrario.

“Todavía no he hablado con ellos, pero estoy seguro de que cuando lo haga estarán encantados”, dijo el mandatario a la prensa según citó la agencia Efe.

La presión de Trump ha llegado al punto de que este amenazó el sábado con imponer un arancel del 10% a los productos de ocho países europeos a partir del primero de febrero, si no apoyan sus planes de anexionar Groenlandia a EE.UU.

La expectativa es que hoy el presidente de EE.UU. presente en Davos la Junta de la Paz, un nuevo organismo liderado por él para resolver conflictos.

