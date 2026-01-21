Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del miércoles 21 de enero de 2026

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy miércoles 21 de enero. En total, el pozo de los premios en efectivo es de $2,800,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del miércoles 21 de enero

Los números ganadores son: 11 21 22 30 36 37 38 43 45 49 50 55 64 67 68 69 71 73 74 80

Números ganadores de Numbers del miércoles 21 de enero

Combinación mediodía: 06 01 06

Combinación noche: 02 03 03

Números ganadores de Win 4 del miércoles 21 de enero

Combinación mediodía: 09 03 04 07

Combinación noche: 02 06 01 06

Números ganadores de Take 5 del miércoles 21 de enero

Combinación mediodía: 02 06 26 31 34

Combinación noche: 06 18 25 28 37

Números ganadores de Cash4Life del miércoles 21 de enero

Los números ganadores son: 01 20 27 49 60

Consejos para incrementar tus opciones de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, hay algunas estrategias que pueden aumentar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, es importante hacer un análisis de las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Hay ciertos números que pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar a la hora de seleccionar los números que vas a jugar.

Tras esto, jugar regularmente y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores aumentan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, es esencial planear un presupuesto y no despegarse. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, pues esto podría provocar dificultades económicas.

Estrategias para elegir tu jugada de lotería

Seleccionar tus números de lotería puede ser un desafío, pero existen algunas tácticas que pueden ayudar en este proceso a la vez que hacen aumentar las posibilidades de ganar.

Una opción es apoyarse en la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados anteriormente y seleccionando aquellos que son más frecuentes. Esto se basa en la teoría de que los números que han salido más veces en el pasado tienen una mayor probabilidad de ser sorteados nuevamente en el futuro.

Otra estrategia es usar un enfoque de números fríos y calientes, escogiendo números que no han sido sorteados recientemente (números fríos) o números que han sido sorteados con frecuencia en un período corto (números calientes). Muchos participantes combinan números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que se basan en seleccionar un grupo de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Esta técnica garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá múltiples boletos ganadores.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Qué días se juegan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se llevan a cabo diariamente para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información sobre los sorteos de cada juego se puede encontrar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

