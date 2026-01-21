¿Qué programas federales en Puerto Rico serían financiados con los últimos proyectos de asignaciones en el Congreso?

NUEVA YORK – Si se aprueban los cuatro proyectos de ley restantes ante la consideración del Congreso para evitar un cierre del gobierno federal el 30 de enero, territorios como Puerto Rico también se beneficiarían de varias partidas, incluyendo las destinadas a las becas Pell, Título I, educación especial, así como TRIO y GEAR UP.

Estas asignaciones dirigidas a estudiantes de bajos ingresos y/o necesidades especiales son solo una fracción de lo contenido en el paquete publicado este martes por los comités de asignaciones presupuestarias del Senado y de la Cámara de Representantes.

Los proyectos de ley de asignaciones presupuestarias restantes para el año fiscal 2026 financiarían los departamentos de Defensa; Seguridad Nacional; Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Educación y Agencias Relacionadas; y Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano y Agencias Relacionadas.

Con la aprobación del paquete, de más de $1.2 billones de dólares, se garantizarían los fondos para el funcionamiento del Gobierno federal hasta el 30 de septiembre de 2026.

Se supone que la Cámara Baja entre en receso la próxima semana, por lo que se espera que los legisladores le den paso a las medidas en el pleno ante de que acabe esta.

En un comunicado el lunes, los republicanos del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes resaltaron que la Ley de Apropiaciones Consolidadas de 2026 priorizará la seguridad fronteriza y la preparación ante emergencias, mientras fortalecerá la educación y la salud, e impulsará la seguridad y la infraestructura del transporte.

“Con 250 años de historia a nuestras espaldas, hemos forjado el mejor ejército de voluntarios del mundo, transformado el transporte gracias al Sistema de Carreteras Interestatales, impulsado avances como el desciframiento del código genético y transformado la preparación en materia de seguridad en todos los ámbitos. Estos proyectos de ley reconocen ese legado y la obligación de continuarlo. Reflejan los principios fundamentales de la fortaleza estadounidense: fuerzas armadas preparadas para el combate, comunidades seguras, sistemas de educación y salud eficaces y un transporte moderno”, indicó el presidente del comité, el republicano de Oklahoma Tom Cole.

De acuerdo con los republicanos en ese organismo, las medidas de seguridad nacional y ejecución de ley migratoria son pieza central del paquete.

El parte de prensa señala que la legislación empoderará a los agentes migratorios para que hagan cumplir las leyes, “deporten a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales, confronten a los delincuentes y protejan a nuestro país”.

La recopilación también destacó las asignaciones para investigaciones biomédicas, cadenas de suministro médico, escuelas y capacitación, hospitales rurales y atención primaria “para poner fin a la epidemia de enfermedades crónicas”.

Los miembros de la mayoría también resaltaron los fondos para instalaciones y equipos de la FAA (Administración Federal de Aviación) con el fin de modernizar el control del tráfico aéreo, contratar a más controladores y acelerar la implementación de nuevas tecnologías.

Por su parte, los demócratas en el Comité de Apropiaciones pero del Senado se atribuyeron haber hecho el trabajo para rechazar los “recortes draconianos de Trump y más de 85 enmiendas perjudiciales propuestas por los republicanos”, para de esa forma proteger inversiones clave como las relacionadas con cuidado de salud y educación.

“Gracias a la participación de los demócratas en las negociaciones, esta legislación evita recortes drásticos que habrían aumentado los costos para las familias y puesto en peligro la salud y el bienestar de las personas. En cambio, proporciona nuevos fondos para el cuidado infantil, las escuelas de primaria y secundaria, la asistencia para el alquiler y mucho más. Protegimos las becas Pell, de las que dependen estudiantes de todo el país, y rechazamos categóricamente el desconcertante plan del presidente de recortar los fondos para combatir la crisis de los opioides y brindar a las personas la atención de salud mental que necesitan”, dijo en un comunicado la demócrata de Washington, Patty Murray, vicepresidenta del Comité de Asignaciones.

Según la senadora, Trump quería recortar la financiación para la investigación médica en un 40%.

Murray argumentó que su delegación también frustró “el intento de los republicanos de otorgar a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) un presupuesto anual aún mayor y redujeron el presupuesto de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) en más de $1,000 millones de dólares”, además de conseguir nuevas e importantes, aunque todavía insuficientes, restricciones para el DHS.

“El proyecto de ley rechaza todas las enmiendas perjudiciales propuestas por los republicanos y reduce significativamente la capacidad de la secretaria (del DHS, Kristi) Noem para reasignar fondos a su antojo durante un período de financiación provisional”, afirmó la demócrata.

Los miembros de la minoría destacaron como asignaciones importantes los $85 millones de dólares adicionales para el Programa de Subvenciones para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG) y la misma cantidad adicional para Head Start, dirigidos a cuidado infantil y educación temprana.

Resaltaron además la protección del financiamiento para las becas Pell.

El potencial impacto en Puerto Rico

Con respecto al impacto en Puerto Rico, el comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández, señaló a través de un mensaje en su cuenta de Facebook ayer que los últimos paquetes de asignaciones incluyen más fondos federales para el territorio en áreas clave en las que ha trabajado activamente. El funcionario mencionó las siguientes: salud y educación (HHS, NIH, Head Start, Pell Grants y Job Corps); infraestructura y vivienda (carreteras, aeropuertos, puertos, Sección 8 y CDBG); defensa y Guardia Nacional, incluyendo la limpieza ambiental en Vieques y Culebra; seguridad y respuesta a desastres, con fondos para FEMA y recuperación ante emergencias.

Desde la oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) en la Capital federal mencionaron los $79 mil millones para el Departamento de Educación, que incluyen $18.4 mil millones para Título I, $15.2 mil millones para las subvenciones para educación especial bajo IDEA (Ley de Educación para Personas con Discapacidades), así como y $3.3 mil millones para programas de educación postsecundaria, incluyendo TRIO (Federal TRIO Programs) y GEAR UP (Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs). En el caso de las becas Pell, confirmaron que se mantiene el tope máximo en $7,395 para el año académico 2026–2027.

El comunicado de PRFAA, cuya directora ejecutiva es Gabriella Boffelli, además destacó el proyecto de asignaciones de Seguridad Nacional que contempla $32 mil millones para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), incluyendo $26.4 mil millones para el Fondo de Ayuda por Desastres (DRF), lo que representa un aumento de $3.857 mil millones en comparación con el año fiscal 2025.

Otra partida importante son los $116.6 mil millones al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que incluyen fondos “críticos” para Puerto Rico como los $1.9 mil millones para los Centros de Salud Comunitarios (Centros 330), $12.4 mil millones para Head Start, $8.8 mil millones para el programa de cuido infantil (CCDBG)y $4 mil millones para el programa LIHEAP (Low Income Home Energy Assistance Program), que asiste a familias de bajos ingresos con costos de energía.

El paquete también incluye $13.7 mil millones para el Departamento del Trabajo con inversiones en programas de adiestramiento laboral y empleo bajo la Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral (WIOA).

Por otro lado, identificaron la asignación de $77.3 mil millones al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) con $38.4 mil millones para el programa de Sección 8, $8.3 mil millones para vivienda pública, $3.3 mil millones para el programa CDBG (Community Development Block Grant), y $1.25 mil millones para el programa HOME (HOME Investment Partnerships Program).

“La agilidad con la que el Congreso ha actuado representa un avance sólido para evitar un cierre de gobierno federal. Además, los programas de alto impacto para Puerto Rico cuentan con el financiamiento necesario para mantener los servicios que son esenciales para nuestra gente. Tanto la gobernadora Jenniffer González Colón como su Administración estamos comprometidos en seguir impulsando las medidas de impacto directo a la isla, asegurando el acceso a los recursos federales y promoviendo el desarrollo económico y la seguridad de Puerto Rico”, concluyó Boffelli.

