Rachel McAdams recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz canadiense, Rachel McAdams, fue reconocida el martes con la estrella número 2833 del Paseo de la Fama de Hollywood.

“La Cámara de Comercio de Hollywood se enorgullece de dar la bienvenida a la actriz Rachel McAdams al Paseo de la Fama de Hollywood“, expresó Ana Martínez, productora del emblemático corredor de estrellas, a través de un comunicado.

“Desde sus destacadas actuaciones en ‘Mean Girls’ y ‘The Notebook’, hasta su nominación al Óscar en ‘Spotlight’, McAdams ha forjado una carrera notable, definida por su alcance, profundidad y un impacto duradero en el público mundial. Sus transformadoras actuaciones la han consolidado como una de las actrices más solicitadas y respetadas de Hollywood“, agregó.

Originaria de London, Ontario, y criada en St. Thomas, McAdams mostró interés por la actuación desde temprana edad, enfocándose inicialmente en el teatro. Más adelante, obtuvo una Licenciatura en Bellas Artes por la Universidad de York, Reino Unido, en 2001.

Ese mismo año realizó su debut profesional con el piloto de la serie ‘Shotgun Love Dolls’ y la cinta ‘My Name is Tanino’. Al año siguiente, en 2002, dio el salto a Hollywood con su participación en ‘The Hot Chick’.

El reconocimiento internacional llegó en 2004, cuando protagonizó dos de sus papeles más recordados en ‘Mean Girls’ y ‘The Notebook’. A lo largo de su trayectoria ha demostrado una amplia versatilidad, que incluye su participación en ‘Spotlight’, filme nominado al Óscar en 2016; un papel principal en la serie ‘True Detective’ de HBO; y su debut en Broadway en 2024 con la obra ‘Mary Jane’, interpretación que le valió una nominación al Premio Tony.

El homenaje a Rachel McAdams se produce a pocos días del estreno en cines de su más reciente película, ‘Send Help’, dirigida por Sam Raimi y coprotagonizado por Dylan O’Brien.

Por otra parte, la actriz se prepara para comenzar el rodaje de un próximo thriller centrado en la inteligencia artificial, bajo la dirección de Joseph Gordon-Levitt, proyecto que será producido para Netflix.

Desliza

Sigue leyendo: