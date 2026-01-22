Casemiro anuncia que dejará al Manchester United en junio

El brasileño Casemiro anunció que se irá del Manchester United a final de temporada cuando se acabe su contrato con el club inglés.

El centrocampista, de 33 años, llegó al United en 2022 procedente del Real Madrid a cambio de unos 80 millones de euros. Desde entonces, ha disputado 146 partidos y ganado un título, la FA Cup con Erik Ten Hag.

“Llevaré al United conmigo toda mi vida. No es momento para decir adiós, aún quedan muchos recuerdos que crear durante los siguientes cuatro meses. Tenemos que seguir luchando todos juntos, mi completa concentración, como siempre, está en darlo todo para que el club tenga éxito”, dijo Casemiro en su carta de adiós al club.

Durante las tres temporadas y media que Casemiro lleva en Old Trafford, ha tenido muchos buenos momentos y algunos malos, pero ha conseguido reivindicarse y ser casi siempre fijo en las alineaciones de los entrenadores que ha visto pasar por el club.

Sin embargo, su alto contrato, uno de los más grandes del club, impedían que una renovación fuera posible.

El pasado sábado en el derbi de Mánchester que se llevó el United por 2-0 el brasileño fue elegido hombre del partido.

Manchester United pasa por un nuevo proceso en Premier League

Los Diablos Rojos están empezando su nuevo camino con Michael Carrick, en una temporada que buscan meterse en la Champions League.

El Manchester United está eliminado de todas las competiciones con solo la Premier League por disputar.

El equipo de Carrick marcha en el quinto puesto con 35 puntos y está a tan solo un punto del Liverpool en la cuarta posición, último puesto directo a la fase de grupos de la Copa de Europa.

El Manchester viene de dar un golpe en la mesa tras derrotar 2-0 al Manchester City y este fin de semana tendrán un duro partido ante el Arsenal, líder de la Premier League.

Sigue leyendo:

Vasco Aguirre busca despejar dudas con México ante Panamá y Bolivia

¿Quién es Keiber Lamadrid? Conoce el nuevo e inesperado fichaje del West Ham Inglés