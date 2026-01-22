Cómo calificar para una condonación de deudas de tarjetas de crédito en 2026

Arrancar 2026 con saldos altos en tarjetas de crédito puede sentirse asfixiante. Aunque una baja en tasas ayudaría, incluso con un promedio cercano al 23%, los intereses siguen siendo de dos dígitos y se acumulan a diario.

En ese contexto, los programas de condonación –también llamados de liquidación de deudas– se vuelven una opción real para ciertos perfiles.

Qué es la condonación de deuda y qué tan real es

La condonación de deudas de tarjetas de crédito no elimina el problema de un día para otro.

Suele tomar varios años y conlleva comisiones, pero puede permitir reducir entre 30% y 50% del monto adeudado.

Estos programas negocian con los acreedores para cerrar saldos por menos del total, a cambio de pagos acordados.

No todos califican y hay consecuencias que considerar, como impactos en el crédito y posibles impuestos.

A continuación, te compartimos algunos de los requisitos para calificar.

1. Tener un monto significativo de deuda

Estos programas están pensados para deudas grandes. En la práctica, la mayoría de las empresas exige un mínimo de entre $7,500 y $10,000 en saldos de tarjetas.

Deudas pequeñas –por ejemplo, $1,000– no suelen ser elegibles y conviene resolverlas con alternativas como presupuestos, pagos acelerados o asesoría crediticia.

2. Historial de pagos irregular o atrasos

Aunque suene contradictorio, un historial con pagos desiguales o recientes incumplimientos puede jugar a favor.

Para las empresas de alivio de deuda, esto demuestra una incapacidad real de pago.

Si has cumplido puntualmente con los mínimos, asumirán que puedes seguir pagando, aunque te tome más tiempo, y podrían recomendarte opciones distintas como planes de manejo de deuda.

3. Pruebas documentadas de dificultades financieras

No basta con decir que ya no puedes pagar. Deberás presentar evidencia de un problema financiero que explique la situación actual: pérdida de empleo, emergencia médica, divorcio u otros eventos relevantes.

No hay una lista única de documentos, pero es clave reunirlos antes de iniciar el trámite, ya que te los pedirán para aprobarte.

Qué más debes saber antes de decidir

-Tiempo y costos: el proceso es gradual y tiene comisiones.

-Crédito: puede haber daño temporal a tu puntaje.

-Impuestos: parte de la deuda perdonada podría considerarse ingreso gravable.

-Alternativas: compara con asesoría crediticia, consolidación o transferencias con 0% introductorio si aplican.

Las reglas para calificar no cambian mucho año con año. Si tienes una deuda considerable, dificultades comprobables y un historial que refleje problemas de pago, es probable que puedas acceder a la condonación en 2026.

Aun así, analiza con cuidado los efectos y contrasta esta vía con todas las opciones disponibles antes de decidir.

