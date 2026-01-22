Cambios fiscales 2026: qué significa para herencias y donaciones en EE.UU. y cómo afecta tu dinero e inversiones

Los cambios impositivos en Estados Unidos para 2026 reducen las exenciones federales sobre herencias y donaciones, lo que puede aumentar la factura fiscal para familias y patrimonios altos. Para contribuyentes con lazos económicos o familiares en EE.UU., estas modificaciones pueden influir en decisiones de inversión, ahorro y transferencia de patrimonio.

¿Qué cambió en el impuesto sobre herencias y donaciones en EE.UU.?

A partir del 1 de enero de 2026, el umbral de exención del impuesto federal a las herencias y donaciones (Estate Tax y Gift Tax) en Estados Unidos se ajustó tras expirar las disposiciones temporales de la reforma de 2017 y con vigencia de nuevas reglas fiscales para 2026.

El monto que una persona puede transferir en vida o por sucesión sin pagar impuesto federal se redujo significativamente , acercándose a aproximadamente 6 millones de dólares por persona si no se modifica la normativa vigente.

, acercándose a aproximadamente si no se modifica la normativa vigente. Esto significa que más individuos y familias podrían quedar sujetos al impuesto cuando el valor de sus bienes transferidos exceda ese umbral.

¿Por qué importa esto en EE.UU.?

Para contribuyentes estadounidenses, residentes o extranjeros con activos en EE.UU., esta reducción del umbral implica que una parte mayor de su patrimonio podría ser gravada al tipo federal, tradicionalmente hasta cerca del 40% del valor que exceda la exención.

¿Cómo afecta al consumidor y a las decisiones financieras?

Impacto en familias y planificación patrimonial

Con umbrales más bajos:

Familias de altos ingresos y patrimonios grandes deben revisar su planificación fiscal y sucesoria de inmediato, pues sin ajustes más personas quedan sujetas al impuesto

deben revisar su planificación fiscal y sucesoria de inmediato, pues sin ajustes más personas quedan sujetas al impuesto Las estrategias comunes para reducir impuestos , como el uso de ‘trusts’, seguros de vida y donaciones bien planificadas, cobran mayor relevancia

, como el uso de ‘trusts’, seguros de vida y donaciones bien planificadas, cobran mayor relevancia Para quienes tienen propiedades, inversiones o cuentas significativas, el impuesto puede alterar cuándo y cómo se transfieren bienes a herederos

Efectos en ahorro e inversión

Asesoría fiscal más costosa: La complejidad añadida puede aumentar la demanda de servicios de contadores y planificadores financieros

La complejidad añadida puede aumentar la demanda de servicios de contadores y planificadores financieros Posibles cambios en inversiones: Algunos contribuyentes podrían reestructurar sus portafolios o migrar activos a vehículos fiscales más eficientes para reducir el impacto tributario

¿Qué pasa con donaciones entre vivos?

Además del impuesto sobre herencias, también se aplican reglas al Gift Tax (impuesto a donaciones):

Existe una exclusión anual por donante por receptor (por ejemplo, alrededor de $19,000 en 2026 por persona, según normativa actual) que no genera obligación fiscal si el monto donado está por debajo de ese límite

(por ejemplo, alrededor de en 2026 por persona, según normativa actual) que no genera obligación fiscal si el monto donado está por debajo de ese límite Donaciones que excedan esta cifra pueden requerir presentación de formularios del IRS y potencialmente tributar, dependiendo del total acumulado durante la vida del donante

En el caso de cónyuges que no son ciudadanos estadounidenses, existen límites distintos y exclusiones específicas

¿Qué implica la reducción del umbral para migrantes o hispanos con patrimonios en EE.UU.?

Los cambios fiscales tienen implicaciones reales para muchos hispanos en Estados Unidos o con vínculos familiares transfronterizos:

Herencias con propiedades en EE.UU.: Si un familiar en EE.UU. deja bienes de valor por encima del nuevo umbral de exención, los herederos podrían enfrentar una factura fiscal más alta

Si un familiar en EE.UU. deja bienes de valor por encima del nuevo umbral de exención, los herederos podrían enfrentar una factura fiscal más alta Donaciones de familiares en México: Aunque la legislación mexicana actualmente no grava herencias de forma general, quienes tienen bienes en EE.UU. o regalos superiores a la exclusión anual deben considerar reglas fiscales estadounidenses al planificar transferencias familiares

Aunque la legislación mexicana actualmente no grava herencias de forma general, quienes tienen bienes en EE.UU. o regalos superiores a la exclusión anual deben considerar reglas fiscales estadounidenses al planificar transferencias familiares Declaraciones y cumplimiento: Recibir bienes o regalos de residentes fuera de EE.UU. puede generar requisitos adicionales de reporte ante el IRS, incluso si no existe impuesto directo, para evitar sanciones o problemas futuros

¿Qué papel juegan los asesores fiscales?

Dada la complejidad y la potencial carga fiscal:

Contar con un asesor fiscal con experiencia internacional o en planificación patrimonial es clave para evitar errores costosos al momento de pagar impuestos

es clave para evitar errores costosos al momento de pagar impuestos Optimizar el uso de exclusiones y estrategias legales (por ejemplo, fondos fiduciarios, cronogramas de donaciones anuales y estructuras corporativas) puede reducir la carga impositiva y proteger activos familiares.

y proteger activos familiares. La coordinación entre leyes fiscales estadounidenses y mexicanas es especialmente importante para quienes tienen patrimonio en ambos países.

Preguntas clave / FAQ

¿Cuánto se puede heredar sin pagar impuestos en EE.UU. en 2026?

El umbral de exención federal se ajustó y fuertes cambios reducen este límite, por lo que más personas pueden quedar sujetas al impuesto; consulta con un asesor fiscal para cifras exactas según tu caso.

¿Qué pasa si recibo una donación grande de un familiar desde México?

Donaciones superiores a la exclusión anual pueden requerir presentación de formularios del IRS y, en algunos casos, podrían tributar si se superan otros límites de por vida

¿Debo pagar impuestos en EE.UU. si mi patrimonio está en México?

Depende de tu estatus fiscal en EE.UU., la naturaleza de los bienes y cómo se transfieren; consulta con un contador especializado en fiscalidad internacional

¿Estos cambios afectan a todos los estados por igual?

La norma federal aplica en todo EE.UU., pero algunos estados también tienen impuestos sucesorios propios, lo que puede aumentar la obligación total.

Conclusión

Los cambios impositivos de 2026 en Estados Unidos sobre herencias y donaciones reducen los umbrales de exención, lo que amplía la base de contribuyentes potencialmente sujetos a impuestos sucesorios. Esto puede traducirse en mayores pagos fiscales y mayor complejidad para familias con patrimonios significativos.

Para consumidores, inversionistas y profesionales, planificar con antelación y asesorarse con expertos en fiscalidad internacional será esencial para gestionar riesgos y optimizar resultados financieros en este nuevo entorno.

