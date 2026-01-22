La economía de EE.UU. creció 4.4% en Q3 de 2025: el consumo explica casi el 70% del PIB; su impacto en precios y empleo

El gasto de los consumidores sigue siendo el principal motor de la economía de Estados Unidos, incluso con inflación persistente y tasas de interés altas. Para millones de familias latinas, este fenómeno influye directamente en precios, empleo y estabilidad financiera diaria.

La economía de EE.UU. creció 4.4% en julio-septiembre de 2025: el papel clave del consumo

De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Comercio de Estados Unidos, la economía del país creció a una tasa anualizada de 4.4% entre julio y septiembre de 2025, el ritmo más alto registrado en los últimos dos años. El resultado superó tanto la estimación preliminar como el crecimiento observado en el trimestre anterior, y confirmó que el gasto de los consumidores fue el principal motor de la expansión económica.



El consumo personal, que representa cerca del 70% del Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU., mostró un avance sólido pese al entorno de altos precios y tasas de interés elevadas. Los hogares incrementaron su gasto en bienes y servicios, especialmente en rubros como vivienda, transporte, entretenimiento y servicios, lo que permitió sostener la actividad económica incluso cuando otros sectores mostraron señales de desaceleración.



Este crecimiento refuerza la idea de que, al cierre de 2025, la economía estadounidense se mantuvo más resistente de lo esperado, con un mercado laboral aún sólido y consumidores dispuestos a seguir gastando. Para los hogares en EE.UU., este contexto ayuda a explicar por qué la inflación ha sido más difícil de reducir y por qué las decisiones sobre tasas de interés, impuestos y gasto público siguen teniendo un impacto directo en el costo de vida cotidiano.

¿Por qué el consumo de los hogares sostiene la economía de EE.UU.?



El consumo de los hogares representa cerca de dos tercios de la actividad económica en Estados Unidos. Cuando las familias siguen gastando en bienes y servicios —desde alimentos y gasolina hasta entretenimiento y viajes—, las empresas mantienen ingresos estables y continúan invirtiendo en operación, contratación y expansión.



Este dinamismo explica por qué la economía estadounidense ha evitado una desaceleración profunda, incluso en un entorno de política monetaria restrictiva. Mientras el gasto se mantenga firme, el crecimiento económico encuentra un piso sólido, de acuerdo con un análisis realizado por The Associated Press.



¿Por qué los estadounidenses siguen gastando pese a la inflación?



A pesar del aumento acumulado de precios en los últimos años, el consumo no se ha detenido por completo. Entre los factores que lo explican están:

Mercado laboral resistente, con tasas de desempleo relativamente bajas

Ahorros acumulados durante años anteriores, aún presentes en algunos hogares

Uso extendido de crédito, especialmente tarjetas y financiamiento al consumo



Para muchas familias, el gasto no responde a un exceso de confianza, sino a la necesidad de cubrir costos básicos en un contexto donde el costo de vida sigue elevado.



¿Cómo impacta el consumo en los precios y el costo de vida?

El consumo sostenido tiene un efecto directo sobre los precios. Cuando la demanda de bienes y servicios se mantiene alta, las empresas tienen menos incentivos para reducir precios, incluso si los costos de producción comienzan a estabilizarse.



Esto se traduce en:

Alimentos y servicios más caros por más tiempo

Menor velocidad en la desaceleración de la inflación

Presión constante sobre el presupuesto mensual de los hogares

Para el consumidor, el resultado es un alivio económico más lento de lo esperado.



¿El consumo alto ayuda o perjudica al empleo en EE.UU.?

Desde el punto de vista laboral, el consumo elevado es una señal positiva. Sectores como comercio, servicios, turismo y entretenimiento dependen directamente del gasto de los hogares.



Cuando el consumo se mantiene:

Las empresas evitan despidos

Se generan nuevos empleos , especialmente en servicios

, especialmente en servicios Los salarios tienden a sostenerse, aunque no siempre superan la inflación

Sin embargo, este beneficio puede ser desigual y concentrarse en sectores específicos.



¿Qué significa este nivel de consumo para las tasas de interés y los créditos?

El consumo fuerte complica el panorama para una baja rápida de las tasas de interés. Para la Reserva Federal, un gasto elevado puede alimentar presiones inflacionarias, lo que retrasa decisiones de recorte de tasas.



Para los hogares, esto implica:

Créditos más caros (tarjetas, autos, hipotecas)

(tarjetas, autos, hipotecas) Mayor costo del financiamiento para compras grandes

Necesidad de ser más cautelosos con el endeudamiento

Mientras el consumo no se enfríe, el crédito seguirá siendo costoso.



Ganadores y perdedores del consumo fuerte en EE.UU.



Ganadores

Empresas orientadas al consumo y servicios

Trabajadores en sectores con alta demanda

Gobiernos locales, por mayor recaudación

Perdedores

Hogares endeudados, por el costo del crédito

Consumidores con ingresos fijos

Sectores sensibles a tasas altas, como vivienda

El impacto final depende del equilibrio entre gasto, ingresos y deuda.



¿Hasta cuándo puede sostenerse el gasto de los consumidores?



Los analistas advierten que el consumo no puede crecer indefinidamente. Factores como el agotamiento del ahorro, el encarecimiento del crédito y la presión inflacionaria podrían moderar el gasto en los próximos meses.



Una desaceleración gradual del consumo sería clave para aliviar precios y permitir ajustes en la política monetaria sin provocar una recesión abrupta.



¿Cómo me afecta esto si vivo y trabajo en EE.UU.?



Para el lector común, este escenario se traduce en decisiones cotidianas:

Ajustar presupuestos mensuales

Priorizar gastos esenciales

Evitar deudas de alto interés

Evaluar con cautela compras grandes

El contexto económico exige mayor planeación financiera, incluso cuando el empleo se mantiene estable.



Preguntas clave que buscan los lectores

¿Por qué el consumo es tan importante para la economía de EE.UU.?

Porque representa la mayor parte de la actividad económica.

¿El consumo alto mantiene los precios elevados?

Sí, al sostener la demanda de bienes y servicios.

¿El empleo mejora cuando la gente gasta más?

En general sí, sobre todo en comercio y servicios.

¿Cuándo podrían bajar las tasas de interés en EE.UU.?

Cuando el consumo y la inflación muestren una desaceleración clara.

¿Conviene endeudarse en este contexto?

Solo con cautela, debido a las tasas aún elevadas.

Conclusión



El consumo sigue siendo el motor que mantiene en marcha la economía de Estados Unidos, con efectos mixtos para las familias. Mientras sostiene el empleo y el crecimiento, también prolonga la presión sobre precios y crédito. Para los hogares en EE.UU., el desafío está en equilibrar gasto, ahorro y deuda en un entorno económico que aún exige prudencia financiera.

