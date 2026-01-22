Exfiscal Jack Smith reafirma ante el Congreso su decisión de presentar cargos criminales contra Trump

El exfiscal especial Jack Smith compareció este jueves ante el comité legislativo para defender la integridad de los dos procesos penales federales iniciados contra el presidente Donald Trump. Durante su intervención, enfatizó que las acciones legales se basaron estrictamente en la evidencia recopilada durante las investigaciones.

Smith arrancó su declaración subrayando que el proceso judicial respondió a hallazgos concretos derivados de las investigaciones oficiales realizadas por su equipo de trabajo, informó NBC.

“Al testificar hoy ante el comité, quiero dejar claro que mantengo mis decisiones como fiscal especial, incluida la de presentar cargos contra el presidente Trump. Nuestra investigación arrojó pruebas más allá de toda duda razonable de que el presidente Trump participó en actividades delictivas“, declaró Smith.

Al ser consultado sobre la naturaleza de procesar a un exmandatario, Smith sostuvo que el criterio aplicado es independiente de la filiación política del investigado. Reiteró que, ante hechos similares, actuaría de la misma forma sin importar si el implicado pertenece al partido Demócrata o Republicano.

“Nadie debería estar por encima de la ley en este país, y la ley exigía que rindiera cuentas. Así que eso fue lo que hice”, afirmó Smith.

Smith sobre las críticas hacia el Departamento de Justicia en 2021

La sesión abordó los cuestionamientos dirigidos hacia el Departamento de Justicia y el equipo de investigación tras los sucesos del 6 de enero de 2021 y las condenas relacionadas. Ante la pregunta del representante demócrata por Maryland, Jamie Raskin, sobre las críticas recibidas, Smith calificó los señalamientos como carentes de base.

“Creo que el ataque es injustificado”, señaló Smith. “Creo que quienes trabajaron conmigo como funcionarios públicos de carrera son personas; son parte de la razón por la que he sido fiscal durante tanto tiempo: para trabajar con gente así”.

El exfiscal especial manifestó que las descalificaciones hacia su equipo no concuerdan con los hechos probados: “Creo que carecen de fundamento en nuestra identidad como estadounidenses”, añadió, concluyendo que no considera apropiadas dichas críticas a la labor fiscal.

