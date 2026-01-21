Delcy Rodríguez tiene previsto visitar Washington D.C., según funcionario de la Casa Blanca

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tiene previsto visitar Washington D.C., en medio de los cambios políticos que vive el país sudamericano y las expectativas por una eventual transición política.

La información fue suministrada por un funcionario de la casa blanca a la agencia EFE. Sin embargo, no fue especificada una fecha o agenda oficial de la nueva líder chavista, tampoco el nombre de la persona que proporcionó la información.

Mientras tanto, la administración Trump ha manifestado su apoyo al gobierno de Rodríguez, señalando que la nueva gestión venezolana ha cumplido con sus exigencias. Entre los puntos clave de esta cooperación destaca la apertura del sector petrolero y el envío de millones de barriles de crudo hacia territorio estadounidense, así como una eventual reapertura de la Embajada estadounidense en Caracas.

“Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela”, dijo el mandatario en una reciente rueda de prensa, acotando que ha estado “trabajando muy bien” con el equipo de Rodríguez y destacó la liberación de diversos presos políticos.

¿Qué dijo Rodríguez sobre una posible visita a EE.UU.?

Por su parte, Rodríguez señaló al respecto que su posible visita a Estados Unidos se produciría “de pie, caminando, y no arrastrada”.

La información del posible viaje se produce además luego de que la presidenta encargada sostuviera un encuentro en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe. La reunión, enfocada en seguridad y cooperación económica, representó la visita del funcionario estadounidense de mayor rango a Venezuela desde la operación militar del 3 de enero, que concluyó con el arresto y traslado de Maduro a Nueva York.

Postura de María Corina Machado

Desde el lado opositor, la líder María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, ya logró reunirse personalmente con Trump el jueves pasado, siendo calificada por Trump como una “mujer increíble”, que hizo “algo extraordinario” por Venezuela.

Sin embargo, Machado ha cuestionado la legitimidad de Rodríguez, indicando que el gobierno interino está “haciendo parte del trabajo sucio” de “esta fase compleja” para erradicar al chavismo del poder en el país sudamericano.

