Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia y cancela la amenaza de aranceles

El presidente Donald Trump anunció que ya logró pactar un acuerdo respecto a Groenlandia y destacó que eliminará la amenaza de aranceles contra ocho países europeos.

A través de sus redes sociales, el republicano confirmó haber pactado con el jefe de la OTAN un “marco para un futuro acuerdo” centrado en la seguridad de la región del Ártico, un acercamiento que se produce después de que utilizara su intervención en el Foro Económico Mundial para cuestionar la continuidad de la alianza atlántica y presionar por la soberanía del territorio danés.

Trump señaló que dentro de las negociaciones existen “discusiones adicionales” sobre Groenlandia vinculadas al programa de defensa de misiles Golden Dome. El sistema de defensa cuenta con una inversión de 175 mil millones de dólares y contempla, por primera vez, el despliegue de armamento estadounidense en el espacio.

¿Qué dijo Trump sobre Groenlandia en el Foro de Davos?

Durante su reciente discurso en Suiza, el presidente calificó a Groenlandia como un territorio “frío y mal ubicado”. Argumentó que la petición de control sobre la isla es proporcional al apoyo histórico brindado por su país.

“Es una petición muy pequeña comparada con lo que les hemos dado durante muchas, muchas décadas”, dijo. “Probablemente, no conseguiremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva, donde seríamos francamente imparables. Pero no lo haré, ¿de acuerdo? No tengo por qué hacerlo. No quiero usar la fuerza”.

Respuesta de la OTAN

La postura de Washington generó una reacción inmediata de los aliados. El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, garantizó el respaldo de la organización ante cualquier agresión a territorio estadounidense. “Puede estar seguro, absolutamente”, afirmó Rutte, añadiendo: “Sus aliados estarán con usted”.

Tras este compromiso explícito de cooperación, la Casa Blanca suspendió las medidas arancelarias que habían generado inestabilidad en los mercados internacionales desde el pasado mes de abril.

