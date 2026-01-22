Knicks derrota por paliza histórica a Brooklyn Nets en MSG

Los New York Knicks derrotaron 120-66 a los Brooklyn Nets en una paliza histórica, siendo el juego de menor puntuación que tienen los Nets en los últimos 20 años.

Desde que cambiaron de nombre de New Jersey Nets a Brooklyn Nets, el equipo nunca había anotado tan pocos puntos.

Esta es la derrota con puntuación más baja, desde que perdieron 90-65 ante el Miami Heat en la temporada 2004-2005.

Por su parte, los Knicks no dejaban a un rival con 66 puntos o menos desde 2012. Los Nets no pasaron de 20 puntos en ninguno de los cuatro periodos.

Este es el octavo partido con la puntuación más baja en la historia de la franquicia. La marca se mantiene con 62 puntos que anotaron en la derrota 84-62 ante los Cleveland Cavaliers.

Los Knicks dejaron a los Nets con 65 puntos en un partido de la temporada 2003-2004, aunque aquella victoria fue 79-65, con solo 14 puntos de diferencia.

Knicks sale de mala racha con paliza a los Nets

Jalen Brunson anotó 20 puntos y Landry Shamet encestó 6 de 6 triples y añadió 18 para los Knicks, que llegaron a tener una ventaja de hasta 59 puntos antes de la victoria por 54 puntos, superando la mayor diferencia anterior de 48 puntos.

Nueva York ganó su decimotercer encuentro consecutivo ante los Nets, que han perdido ocho de nueve partidos.

Dos días después de que los Knicks fueran abucheados con frecuencia mientras perdían por 30 puntos en la primera mitad de su derrota por 114-97 ante Dallas, el marcador se inclinó a su favor.

Un parcial de 14-0 les dio a los Knicks una ventaja de 18-6 a mediados del primer cuarto, y cerraron el periodo con una racha de 14-3 para abrir una ventaja de 38-20 después de que Shamet terminara el periodo con triples consecutivos.

Los Knicks iban ganando 60-38 al descanso. Luego, superaron a los Nets 60-28 en la segunda mitad.

